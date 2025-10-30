Kemenpora Sudah Review 35 Cabor, Progres Sinkronisasi SEA Games 2025 Thailand Berjalan Positif

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mencatat progres positif dalam upaya sinkronisasi dan review cabang olahraga (cabor) yang akan dipersiapkan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Proses ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kesiapan program Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di berbagai cabor agar target perolehan prestasi dapat disusun secara lebih terukur.

1. 35 Cabor Telah Masuk Tahap Akhir Review

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menyampaikan hingga 29 Oktober, sudah ada 35 cabang olahraga yang telah menjalani review tahap akhir. Proses peninjauan ini turut melibatkan tim pakar, praktisi olahraga, serta perwakilan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

“Alhamdulillah, progres sinkronisasi dan review terhadap cabang olahraga yang dipersiapkan menuju SEA Games 2025 Thailand berjalan baik dan positif. Proses ini kami lakukan bersama tim pakar, praktisi olahraga, serta mitra-mitra dari KONI dan KOI agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Surono dalam keterangan resmi Kemenpora, dikutip Kamis (30/10/2025).

2. Target Medali Belum Dipastikan

Lebih lanjut, Deputi Surono menegaskan masih ada sejumlah cabang olahraga yang tengah menjalani proses review hingga batas waktu 31 Oktober. Ia menyebut, masih ada 17 cabor yang sedang direview oleh Kemenpora.

“Masih ada 17 cabang olahraga lagi yang sedang kami review. Jadi belum bisa disimpulkan lebih awal berapa potensi perolehan medali, karena kami masih terus menyisir dan berkoordinasi dengan Pengurus Besar (PB) cabor yang menjalankan Pelatnas agar hasil akhirnya komprehensif,” sambung Surono.

Menpora Erick Thohir pantau Pusat Latihan Tim Nasional Indonesia di Cibubur. (Foto: Kemenpora)

Surono menambahkan, hasil positif yang muncul dari proses review sejauh ini menjadi modal penting bagi Kemenpora dalam memetakan arah pembinaan prestasi. Dia berharap, sinergi ini dapat membuahkan hasil positif di SEA Games 2025 Thailand yang akan berlangsung Desember mendatang.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap cabang olahraga memiliki program dan kesiapan yang matang. Mudah-mudahan, dengan kerja sama dan semangat gotong royong dari semua pihak, target mempertahankan posisi tiga besar dengan capaian yang optimal bisa kita wujudkan bersama,” tutupnya.