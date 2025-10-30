Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemenpora Sudah Review 35 Cabor, Progres Sinkronisasi SEA Games 2025 Thailand Berjalan Positif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |09:28 WIB
Kemenpora Sudah Review 35 Cabor, Progres Sinkronisasi SEA Games 2025 Thailand Berjalan Positif
Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) mencatat progres positif dalam upaya sinkronisasi dan review cabang olahraga (cabor) yang akan dipersiapkan menghadapi SEA Games 2025 di Thailand. Proses ini merupakan langkah krusial untuk memastikan kesiapan program Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di berbagai cabor agar target perolehan prestasi dapat disusun secara lebih terukur.

1. 35 Cabor Telah Masuk Tahap Akhir Review

Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menyampaikan hingga 29 Oktober, sudah ada 35 cabang olahraga yang telah menjalani review tahap akhir. Proses peninjauan ini turut melibatkan tim pakar, praktisi olahraga, serta perwakilan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

“Alhamdulillah, progres sinkronisasi dan review terhadap cabang olahraga yang dipersiapkan menuju SEA Games 2025 Thailand berjalan baik dan positif. Proses ini kami lakukan bersama tim pakar, praktisi olahraga, serta mitra-mitra dari KONI dan KOI agar hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Surono dalam keterangan resmi Kemenpora, dikutip Kamis (30/10/2025).

2. Target Medali Belum Dipastikan

Lebih lanjut, Deputi Surono menegaskan masih ada sejumlah cabang olahraga yang tengah menjalani proses review hingga batas waktu 31 Oktober. Ia menyebut, masih ada 17 cabor yang sedang direview oleh Kemenpora.

“Masih ada 17 cabang olahraga lagi yang sedang kami review. Jadi belum bisa disimpulkan lebih awal berapa potensi perolehan medali, karena kami masih terus menyisir dan berkoordinasi dengan Pengurus Besar (PB) cabor yang menjalankan Pelatnas agar hasil akhirnya komprehensif,” sambung Surono.

Menpora Erick Thohir pantau Pusat Latihan Tim Nasional Indonesia di Cibubur. (Foto: Kemenpora)
Menpora Erick Thohir pantau Pusat Latihan Tim Nasional Indonesia di Cibubur. (Foto: Kemenpora)

Surono menambahkan, hasil positif yang muncul dari proses review sejauh ini menjadi modal penting bagi Kemenpora dalam memetakan arah pembinaan prestasi. Dia berharap, sinergi ini dapat membuahkan hasil positif di SEA Games 2025 Thailand yang akan berlangsung Desember mendatang.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap cabang olahraga memiliki program dan kesiapan yang matang. Mudah-mudahan, dengan kerja sama dan semangat gotong royong dari semua pihak, target mempertahankan posisi tiga besar dengan capaian yang optimal bisa kita wujudkan bersama,” tutupnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184616/putri_kusuma_wardani-tkY7_large.jpg
Jadwal Padat, Ini Persiapan Putri KW Mentas di SEA Games dan BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183854/pbvsi_resmi_melepas_timnas_voli_putra_indonesia_yang_akan_berlaga_di_sea_games_2025-EoUH_large.jpg
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Ditarget Raih Emas Keempat Beruntun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/40/3183816/janice_tjen-9lp5_large.jpg
Target Janice Tjen di SEA Games 2025: Bertekad Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183711/indonesia_meraih_1_emas_5_perak_dan_6_perunggu_di_isg_2025_noc_indonesia-9L5X_large.jpg
Raih 1 Emas, 5 Perak dan 6 Perunggu di ISG 2025, Modal Renang Indonesia Bersinar di SEA Games 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183551/ketum_pbti_letnan_jenderal_tni_richard_tampubolon-Vz8m_large.jpg
PBTI Targetkan Medali Emas SEA Games 2025 Thailand, Ketum Richard Tampubolon: Saya Optimistis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/43/3183375/siman_sudartawa-5WaO_large.jpg
Pensiun Usai SEA Games 2025, Siman Sudartawa Targetkan Emas Terakhir di Thailand
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement