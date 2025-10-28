Advertisement
SPORT LAIN

Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |21:20 WIB
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
Megawati Hangestri resmi berpisah dengan Manisa BBSK. (Foto: Instagram/manisabbsk)
MANISA – Pemain andalan Timnas Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri, resmi berpisah dengan klubnya di Liga Turki, Manisa BBSK. Keputusan ini diumumkan melalui unggahan media sosial resmi klub pada Selasa (28/10/2025) sore WIB.

Pemutusan kontrak ini merupakan kesepakatan bersama yang dipicu oleh kegagalan Megawati untuk kembali bergabung dengan tim sesuai tenggat waktu yang tercantum dalam kontraknya. Megawati diketahui membela tim Bank Jatim dalam ajang Livoli Divisi Utama 2025, yang telah berakhir pada 19 Oktober lalu.

Berdasarkan klausul kontrak, Megawati seharusnya kembali ke Turki paling lambat tiga hari setelah turnamen selesai, yakni pada 22 Oktober 2025. Namun, nyatanya Megawati melanggaran kesepakatan tersebut.

"Pemain klub Bola Voli Tim A kami, Megawati Hangestri Pertiwi, kembali ke negara asalnya, Indonesia, sebagai bagian dari turnamen Livoli Divisi Utama 2025-2026, sesuai dengan kontraknya," tulis Manisa dalam pengumuman resmi klub, dikutip Selasa (28/10/2025).

1. Penyebab Berpisah

Dalam pengumuman resminya, Manisa BBSK menjelaskan meskipun pemain diwajibkan untuk bergabung kembali dengan tim pada 22 Oktober, Megawati gagal memenuhi kewajiban tersebut. Alasan utama di balik kegagalan itu adalah bentrok jadwal dengan kepentingan negara.

Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/manisabbsk)
Megawati Hangestri. (Foto: Instagram/manisabbsk)

"Meskipun ia diwajibkan untuk bergabung kembali dengan tim kami tiga hari setelah turnamen berakhir sebagaimana tercantum dalam kontraknya, pemain tersebut gagal memenuhi kewajibannya. Dalam diskusi bersama, pemain tersebut menyatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke Turki karena jadwal padat Tim Nasional selama musim kompetisi dan meminta agar kontraknya diakhiri," jelas Manisa.

Setelah berlaga di Livoli, Megawati memang langsung ditunggu oleh Timnas Voli Putri Indonesia untuk persiapan SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Timnas Putri Indonesia sudah berkumpul di Sentul pada Kamis 23 Oktober 2025.

 


