Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Masyarakat Ikut Bangga Indonesia Dipercaya Jadi Tuan Rumah

Masyarakat Indonesia turut bangga dengan digelarnya Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Masyarakat Indonesia turut bangga dengan digelarnya Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Apalagi, ini adalah sejarah buat dunia olahraga Tanah Air.

Indonesia sekali lagi menggelar ajang spesial level internasional. Kali ini, Indonesia Arena menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, 19-25 Oktober.

1. Antusiasme

Upacara pembukaan pada Minggu 19 Oktober 2025 siang WIB berlangsung cukup meriah. Masyarakat yang hadir pun turut bangga dengan adanya ajang bertaraf dunia yang digelar di Indonesia.

"Ya ini cukup menarik ya karena pertama kali Asia Tenggara jadi tuan rumah kejuaraan dunia,” ujar penonton bernama Harris, ketika ditemui Okezone di lokasi, dikutip Senin (20/10/2025).

“Sayangnya ada beberapa hal saya lihat tadi antusiasme (masyarakat) masih belum terlalu tinggi karena memang Indonesia mungkin belum mengenal kejuaraan senam dunia. Itu saja catatannya," imbuhnya.

"Cukup bangga ya, senang karena kita lihat ini sebuah sejarah juga buat Indonesia. Tadi pengalamannya cukup menarik ya, pertama kali saya melihat atlet senam dengan gaya khasnya, ini menjadi salah satu catatan sejarah," sahut Harris.