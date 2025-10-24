Hasil Final Apparatus Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Angelina Melnikova Raih Emas dan Perak

JAKARTA – Babak final apparatus di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang digelar pada Jumat (24/10/2025) telah usai, dengan total lima alat dipertandingkan dari kategori putra dan putri. Pesenam Rusia, Angelina Melnikova, kembali menjadi sorotan setelah sukses meraih medali emas di nomor meja lompat (vault) dan medali perak di nomor palang bertingkat (uneven bars).

Pada kategori putra, tiga alat yang menggelar laga final adalah lantai (floor), kuda pelana (pommel horse), dan gelang-gelang (rings). Sementara kategori putri menggelar final di dua alat, yakni meja lompat (vault) dan palang bertingkat (uneven bars). Final apparatus sendiri masih akan berlangsung esok hari, 25 Oktober 2025.

1. Dominasi Melnikova dan Pemenang Sektor Putra

Di sektor putri, Angelina Melnikova sukses unjuk gigi dengan meraih emas di nomor meja lompat (vault) putri dengan skor 14.466. Ia mengungguli Lia-Monica Fontaine (Kanada) yang meraih perak (14.033) dan Joscelyn Roberson (Amerika Serikat) yang meraih perunggu (13.983).

Melnikova juga merebut perak di nomor palang bertingkat (uneven bars) dengan skor 14.500, di mana emas direbut Kaylia Nemour asal Aljazair (15.566) dan perunggu didapat Yang Fanyuwei asal China (14.500).

Sementara itu, di nomor lantai (floor) putra, medali emas berhasil direbut atlet asal Inggris Raya, Jake Jarman (14.866). Diikuti oleh sesama wakil Inggris Raya, Luke Whitehouse (perak, 14.666), dan Carlos Edriel Yulo (Filipina) yang meraih perunggu (14.533).

Indonesia dapat pujian dari atlet Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025. (Andika Rachmansyah/Okezone)

2. Perebutan Medali di Kuda Pelana dan Gelang-Gelang

Di nomor kuda pelana (pommel horse) putra, medali emas diraih Hong Yanming asal China dengan skor 14.600. Perak diraih Mamikon Khachatryan (Armenia) dengan skor sama, 14.600, dan perunggu direbut Patrick Hoopes (Amerika Serikat) dengan 14.566.

Pada nomor gelang-gelang (rings) putra, emas menjadi milik pesenam Amerika Serikat, Donnell Whittenburg (14.700). Lalu perak didapat Adem Asil (Turki, 14.566) dan perunggu direbut Lan Xingyu (China, 14.500).