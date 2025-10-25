Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |19:55 WIB
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
Wakil Indonesia di cabor taekwondo. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

HASIL Asian Youth Games 2025 menarik diulas. Kontingen Indonesia berhasil menambah pundi-pundi medali.

Ada tambahan 1 medali perak dan perunggu di ajang Asian Youth Games 2025. Satu keping medali itu didapat dari cabang olahraga (cabor) Taekwondo. Sementara itu, medali perak dipersembahkan oleh wakil dari cabor Triathlon.

taekwondo asian youth games 2025

1. Taekwondo Sabet Medali Perunggu

Cabor Taekwondo berlangsung di Exhibition World Bahrain, Sakhir, Bahrain, Sabtu (25/10/2025). Salah satu atlet putri taekwondo Indonesia, Queenita Keisha Azzahra, bertanding di babak semifinal.

Queenita turun di nomor -49 kg putri. Atlet Indonesia itu menghadapi Lee Siwoo asal Korea Selatan di babak semifinal.

Sayangnya, Queenita tumbang dari Lee Siwoo dengan skor akhir 1-2. Kekalahan ini membuatnya harus puas merebut medali perunggu di nomor -49 kg putri.

 

