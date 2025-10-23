Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Youth Games 2025: Tampil Superior, Timnas Voli Putri Indonesia Bantai Qatar 3-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |19:31 WIB
Hasil Asian Youth Games 2025: Tampil Superior, Timnas Voli Putri Indonesia Bantai Qatar 3-0
Timnas Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Qatar di Asian Youth Games 2025. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
A
A
A

RIFFA – Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Qatar dalam laga pertama babak perempatfinal Asian Youth Games (AYG) 2025. Berlaga di Isa Sports City, Kamis (23/10/2025) malam WIB, skuad Merah Putih tampil sangat dominan dan mengunci kemenangan straight set dengan skor akhir 3-0 (25-6, 25-5, dan 25-2).

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Timnas Voli Putri Indonesia untuk menjaga asa mereka melaju ke babak semifinal turnamen tersebut.

1. Dominasi Penuh di Dua Set Awal

Timnas Voli Putri Indonesia menunjukkan performa superior sejak awal set pertama. Dipimpin Junaida Santi, para pemain sangat nyaman mengumpulkan poin dan langsung unggul telak 10-3 atas Qatar.

Variasi serangan yang dilancarkan Skuad Merah Putih membuat pertahanan Qatar benar-benar tidak berdaya, terbukti dengan pelebaran keunggulan menjadi 15-3. Keperkasaan Indonesia kemudian ditutup dengan kemenangan telak di set pertama, 25-6.

Dominasi berlanjut di set kedua. Timnas Voli Putri Indonesia kembali unggul jauh 11-3.

Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)
Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Youth Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)

Junaida Santi dan rekan-rekan terus menekan, tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Qatar untuk bangkit. Pada akhirnya, Timnas Voli Putri Indonesia berhasil merebut set kedua dengan skor 25-5, unggul 2-0 dan selangkah lagi mengunci kemenangan.

 

