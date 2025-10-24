Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 4 Medali Perunggu dari Cabor MMA

SAKHIR – Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medalinya dengan meraih empat medali perunggu di Asian Youth Games 2025. Keempat medali perunggu tersebut seluruhnya berasal dari cabang olahraga (cabor) Mixed Martial Art (MMA), yang diselenggarakan di Exhibition World Bahrain.

Cabor MMA hari ini, Sabtu (25/10/2025), mempertandingkan babak semifinal dari berbagai nomor. Sayangnya, empat wakil Indonesia yang berlaga di semifinal menelan kekalahan. Sesuai regulasi, kekalahan di babak semifinal memastikan keempat atlet tersebut langsung memperoleh medali perunggu.

1. Empat Atlet Peraih Medali Perunggu

Medali perunggu pertama Indonesia dipersembahkan oleh Bumi Magani Abraar Himara di nomor modern MMA 55 kg putra. Pada babak semifinal, ia takluk dari wakil Tajikistan, Faiziddin Khalilov.

Perunggu kedua datang dari Satria Eka Suryo Basroni di nomor tradisional MMA 60 kg putra. Ia harus kandas di semifinal usai kalah dari wakil Iran, Amirmohammad Hatamianafshari.

Berikutnya, perunggu ketiga disumbangkan oleh atlet putri, Manayra Maritza Hersianti Siagian, di nomor modern MMA 45 kg putri. Pada semifinal, ia menyerah dari Nakanantaphon Khaihong asal Thailand.