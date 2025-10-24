Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 4 Medali Perunggu dari Cabor MMA

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |21:31 WIB
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 4 Medali Perunggu dari Cabor MMA
Atlet MMA, Satria Eka raih medali perunggu di Asian Youth Games 2025. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
A
A
A

SAKHIR Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medalinya dengan meraih empat medali perunggu di Asian Youth Games 2025. Keempat medali perunggu tersebut seluruhnya berasal dari cabang olahraga (cabor) Mixed Martial Art (MMA), yang diselenggarakan di Exhibition World Bahrain.

Cabor MMA hari ini, Sabtu (25/10/2025), mempertandingkan babak semifinal dari berbagai nomor. Sayangnya, empat wakil Indonesia yang berlaga di semifinal menelan kekalahan. Sesuai regulasi, kekalahan di babak semifinal memastikan keempat atlet tersebut langsung memperoleh medali perunggu.

1. Empat Atlet Peraih Medali Perunggu

Medali perunggu pertama Indonesia dipersembahkan oleh Bumi Magani Abraar Himara di nomor modern MMA 55 kg putra. Pada babak semifinal, ia takluk dari wakil Tajikistan, Faiziddin Khalilov.

Perunggu kedua datang dari Satria Eka Suryo Basroni di nomor tradisional MMA 60 kg putra. Ia harus kandas di semifinal usai kalah dari wakil Iran, Amirmohammad Hatamianafshari.

Satria Eka
Satria Eka

Berikutnya, perunggu ketiga disumbangkan oleh atlet putri, Manayra Maritza Hersianti Siagian, di nomor modern MMA 45 kg putri. Pada semifinal, ia menyerah dari Nakanantaphon Khaihong asal Thailand.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180433/wakil_indonesia_di_balap_unta_pada_ajang_asian_youth_games_2025-iAJb_large.jpg
Klasemen Perolehan Medali Asian Youth Games 2025, Jumat 31 Oktober 2025 Pukul 09.00 WIB: Indonesia Ungguli Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180393/kontingen_indonesia_menambah_perolehan_medali_emas_di_asian_youth_games_2025_dari_cabor_judo-0QEK_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Judo Sumbang Medali Emas Keempat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/40/3180329/pramono_raihan_dan_candrani_athresia-AWb4_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis Asian Youth Games 2025: Pramono/Candani Sumbang Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180296/angkat_besi_menambah_dua_medali_perunggu_untuk_kontingen_indonesia_di_asian_youth_games_2025-Eng0_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Angkat Besi Sumbang 2 Perunggu untuk Kontingen Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180177/timnas_voli_putri_indonesia-zYjk_large.jpg
Gagal Atasi Iran, Timnas Voli Putri Indonesia Raih Medali Perak di Asian Youth Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180141/timnas_voli_putra_indonesia_gagal_meraih_medali_perunggu_di_ajang_asian_youth_games_2025-Sz2G_large.jpg
Hasil Semifinal Voli Asian Youth Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Rebut Perunggu
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement