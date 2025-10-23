Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Angelina Melnikova Juara di Kategori All Around Putri

JAKARTA – Hasil final kategori All Around putri pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 telah menetapkan pemenangnya. Pesenam asal Rusia, Angelina Melnikova, berhasil keluar sebagai juara pada edisi tahun ini, mengungguli para pesaingnya dalam persaingan yang sangat ketat.

Melnikova menunjukkan performa terbaiknya dalam partai final yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025) malam WIB. Pesenam berusia 25 tahun itu mengumpulkan total poin tertinggi untuk merebut gelar dunia.

1. Total Poin Tipis Melnikova di Puncak Klasemen

Angelina Melnikova berhasil merebut gelar juara dengan total poin 55.066, mengalahkan pesaing terdekatnya dengan selisih yang sangat tipis. Total poin tersebut diperoleh dari performanya di empat alat utama:

Vault (Meja Lompat): 14.100 poin

Uneven Bars (Palang Bertingkat): 14.700 poin

Balance Beam (Balok Keseimbangan): 12.800 poin

Floor Exercise (Lantai): 13.466 poin

Angelina Melnikova

Peringkat kedua diraih oleh pesenam Amerika Serikat, Leanne Wong, yang hanya kalah tipis dengan total poin 54.966. Sementara itu, posisi ketiga diisi oleh Qingying Zhang dari Tiongkok dengan total poin 54.633. Zhang unggul pada nomor Balance Beam dengan perolehan poin tertinggi (14.833), namun sempat tersendat di nomor Vault.