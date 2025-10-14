5 Calon Kuat Juara MotoGP Australia 2025, Nomor 1 Penyebab Marc Marquez Absen di Phillip Island!

LIMA calon kuat juara MotoGP Australia 2025 menarik diulas. Salah satunya penyebab Marc Marquez absen di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada akhir pekan ini.

Ya, ajang MotoGP 2025 berlanjut pekan ini. Ada balapan seru MotoGP Australia 2025 yang akan digelar di Sirkuit Phillip Island pada 17-19 Oktober 2025.

Sayangnya, sang juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez, dipastikan absen di Australia. Sebab, dia alami cedera parah hingga harus naik meja operasi usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025 beberapa pekan lalu.

Tanpa Marc Marquez yang tengah gacor musim ini, sejumlah pembalap difavoritkan juara di Australia. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Calon Kuat Juara MotoGP Australia 2025:

1. Marco Bezzecchi

Salah satu calon kuat juara MotoGP Australia 2025 adalah Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia Racing ini tengah jadi sorotan besar lantaran tabrak Marc Marquez di balapan utama MotoGP Mandalika 2025.

Akibat ulahnya, Marquez cedera di bahu kanan hingga dipastikan absen 2 seri, yakni Australia dan Malaysia. Bezzecchi sendiri dikabarkan alami cedera juga usai insiden itu. Tetapi, CEO Aprilia, Massimo Rivola, pastikan Bezzecchi bakal mentas di MotoGP Australia 2025.

Jika benar bisa balapan, Bezzecchi berpeluang menang. Sebab, dia dalam tren positif musim ini. Dia bahkan sudah menang 1 kali di balapan utama dan 2 kali di sprint race.

2. Alex Marquez

Kemudian, ada Alex Marquez. Adik dari Marc Marquez ini juga tampil tak kalah moncer. Bahkan, Alex jadi pesaing tersengit Marc Marquez sebelum gelar juara dunia musim ini resmi disegelnya.

Kegemilangan Alex terlihat dari hasil yang didapat. Dia sudah dua kali menang di balapan utama dan satu kali di sprint race. Tak ayal, dirinya akan difavoritkan menang.

3. Fermin Aldeguer

Di urutan ketiga, ada Fermin Aldeguer. Rekan setim Alex Marquez ini tampil tak kalah moncer pada musim perdananya mentas di MotoGP.

Bahkan, dia baru saja menang di MotoGP Mandalika 2025. Tentunya, ini akan memantik semangat lebih dari Fermin Aldeguer dalam menjalani balapan akhir pekan ini di Australia. Apalagi, dia sukses menang di Australia musim lalu, meski di kelas Moto2.