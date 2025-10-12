3 Pembalap yang Dipastikan Absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025, Nomor 1 Gara-Gara Sirkuit Mandalika!

Berikut tiga pembalap yang dipastikan absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

BERIKUT tiga pembalap yang dipastikan absen di MotoGP Australia 2025 dan MotoGP Malaysia 2025. Salah satunya gara-gara menderita cedera di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

MotoGP Australia 2025 akan digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, pada 17-19 Oktober. Sepekan kemudian, giliran MotoGP Malaysia 2025 dihelat di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Start balapan MotoGP San Marino 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sayangnya, ada tiga pembalap yang sudah dipastikan absen balapan di Australia dan Malaysia. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

3 Pembalap yang Dipastikan Absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025

1. Marc Marquez

Marc Marquez mengabarkan kondisi usai MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Juara dunia MotoGP 2025 ini mengalami cedera di tulang selangka usai terjatuh pada GP Mandalika 2025. Marquez memutuskan untuk istirahat total demi bisa kembali sebelum akhir musim ini.

Dengan absen di Australia dan Malaysia, ia setidaknya punya jeda hampir satu bulan untuk kembali ke lintasan balap. Seri ke-21 MotoGP 2025 akan dihelat di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, pada 7-9 November.