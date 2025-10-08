Marc Marquez Absen 2 Balapan Imbas Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025, Ducati Cari Pengganti?

Marc Marquez dipastikan absen dalam dua balapan ke depan usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez dipastikan absen dalam dua balapan ke depan usai kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Siapakah yang akan ditunjuk Ducati Lenovo sebagai pengganti?

Marquez mengalami cedera tulang selangka setelah kecelakaan di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembalap berusia 32 tahun itu terjatuh setelah terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi, Minggu 5 Oktober 2025.

1. Marc Marquez Absen 2 Seri

Akibat kecelakaan ini, Marquez dinyatakan mengalami cedera bahu serta robek ligamen di tulang selangka. The Baby Alien kemudian dikonfirmasi absen dari dua seri balapan selanjutnya di Australia dan Malaysia.

MotoGP Australia 2025 akan berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Victoria, 17-19 Oktober. Setelah itu, MotoGP Malaysia 2025 akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, 24-26 Oktober.

Dua seri balapan ini sejatinya tak berarti apapun untuk Marquez. Ia diketahui sudah mengunci gelar juara musim ini setelah finis kedua di Twin Ring Motegi, Jepang pada 28 September 2025.

2. Regulasi

Namun demikian, Ducati Lenovo harus mencari pengganti Marquez untuk memenuhi regulasi MotoGP. Beberapa nama pun dinyatakan cocok untuk menggantikan posisi pria asal Spanyol itu.

"Tim harus melakukan segala upaya yang wajar untuk menyediakan pembalap pengganti yang memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban masuk mereka dalam waktu 10 hari setelah penarikan," tulis Motosan, dikutip pada Rabu (8/10/2025).