MOTOGP

MotoGP Mandalika 2025: Cedera Tulang Selangka, Marc Marquez Langsung Pulang ke Madrid Malam Ini

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |17:03 WIB
MotoGP Mandalika 2025: Cedera Tulang Selangka, Marc Marquez Langsung Pulang ke Madrid Malam Ini
Marc Marquez langsung pulang ke Madrid malam ini usai jalani MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

LOMBOK – Marc Marquez mengaku akan langsung pulang ke Madrid, Spanyol, Minggu (5/10/2025) malam WIB, usai menderita cedera tulang selangka. Ia akan menjalani pemeriksaan hingga penanganan lebih lanjut di sana.

Seperti diberitakan, Marquez ditabrak Marco Bezzecchi pada putaran pertama di tikungan tujuh Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia langsung dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan.

1. Pulang ke Spanyol

Marc Marquez gagal finis di MotoGP Mandalika 225 setelah ditabrak Marco Bezzecchi MotoGP

Diketahui kemudian, juara dunia MotoGP 2025 itu menderita cedera tulang selangka. Ia akan langsung pulang ke Madrid, Spanyol, dari Kota Mataram pada malam ini.

"Akibat kecelakaan hari ini di #GPIndonesia, Marc Marquez mengalami cedera tulang selangka kanan," tulis akun X @ducaticorse, Minggu (5/10/2025).

"Pembalap Spanyol ini akan terbang malam ini ke Madrid (Spanyol) untuk menjalani tes medis lebih lanjut dan menentukan perawatan yang akan diambil," sambung akun itu.

Keterangan itu diperkuat pernyataan Marquez. Lewat akun Instagram @marcmarquez93, ia mengaku akan langsung terbang ke Ibu Kota Spanyol.

 

