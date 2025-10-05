Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race MotoGP Mandalika 2025: Marc Marquez Ditabrak Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer Jadi Pemenang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |14:44 WIB
Hasil Race MotoGP Mandalika 2025: Marc Marquez Ditabrak Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer Jadi Pemenang!
Fermin Aldeguer menjadi pemenang MotoGP Mandalika 2025! (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

LOMBOK – Hasil race MotoGP Mandalika 2025, Minggu (5/10/2025) siang WIB, sudah diketahui. Fermin Aldeguer sukses meraih kemenangan perdananya di kelas premier di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)!

Pembalap tim Gresini Racing itu mengungguli Pedro Acosta dan Alex Marquez. Sementara, Marc Marquez gagal finis setelah ditabrak Marco Bezzecchi di lap pertama.

Marc Marquez gagal finis di MotoGP Mandalika 225 setelah ditabrak Marco Bezzecchi MotoGP

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung seru! Namun, Bezzecchi dan Marquez jatuh di putaran 1. Keduanya bersenggolan di tikungan 7 hingga tersungkur di gravel. Sementara, Acosta memimpin lomba di depan Luca Marini.

Hilangnya dua jagoan itu bikin balapan jadi seru dan terbuka. Aldeguer sukses naik ke posisi dua setelah menyalip Marini di putaran kelima dari 27.

Posisi terdepan bisa diambil Aldeguer di putaran delapan. Duel sengit terjadi antara pembalap tim Gresini Racing itu dengan Acosta.

Aldeguer langsung membuka jarak sementara posisi dua diambil oleh Marini dari tangan Acosta. Posisi empat ditempati Raul Fernandez dan Alex Rins melengkapi lima besar.

Duel seru terjadi untuk posisi 2-3. Rins mencuri posisi ketiga setelah Marini dan Raul Fernandez terlibat kontak. Memasuki pertengahan balapan, Aldeguer benar-benar melaju sendirian.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
