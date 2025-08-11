Bos Aprilia Racing Optimistis Bisa Redam Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025

BOS Aprilia Racing, Massimo Rivola, menunjukkan keyakinan penuh timnya mampu menantang dominasi Marc Marquez pada sisa musim MotoGP 2025. Rivola merasa Aprilia memiliki potensi besar untuk menghentikan laju kencang The Baby Alien –julukan Marquez– setelah melihat performa motor dan para pembalapnya yang semakin kompetitif.

Marquez saat ini sangat mendominasi hingga paruh musim MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol itu meraih 19 kemenangan dari 24 balapan sprint dan balapan utama MotoGP 2025.

1. Yakin Aprilia Bisa Beri Kejutan

Kendati begitu, ada dua pembalap non-Ducati yang sejauh ini mampu mengalahkan Marquez. Mereka adalah Johann Zarco (Honda) dan Marco Bezzecchi (Aprilia).

Pasalnya kedua rider itu pernah memenangkan balapan. Zarco menang di MotoGP Prancis, sedangkan Bezzecchi di MotoGP Inggris.

Untuk Bezzecchi, bahkan dia nyaris mengalahkan Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025. Sayangnya, pembalap Aprilia itu kalah cepat dari Marquez dan harus puas finis di posisi kedua.

Marc Marquez

Situasi itu membuat Rivola semakin percaya diri. Dia yakin motor Aprilia RS-GP25 bakal semakin kompetitif dan meredam dominasi Marquez menjelang paruh kedua MotoGP 2025.

“Kami punya sepeda motor yang bisa menang. Jika kami bisa melawan pembalap yang menunggangi Ducati yang tampak tak terkalahkan, saya yakin kami juga bisa mengalahkannya (Marc Marquez)," kata Rivola, dikutip dari Marca, Senin (11/8/2025).