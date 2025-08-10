Sadar Diri, Alex Marquez Akui Mustahil Kejar Marc Marquez yang Unggul 120 Poin di MotoGP 2025

PEMBALAP Gresini Ducati, Alex Marquez, sadar diri. Dia mengaku sulit untuk mengejar sang kakak, Marc Marquez, yang kini unggul jauh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

Marc Marquez (Ducati Lenovo) kini unggul hingga 120 poin atas Alex yang mengekor di posisi kedua. Lantaran sulit, Alex alihkan fokusnya dengan mempertahankan posisi kedua.

1. Alex Marquez Mengekor Marc Marquez

Alex Marquez saat ini menduduki posisi kedua klasemen dengan koleksi 261 poin. Dia meraih satu kemenangan, serta tujuh podium dari 12 seri balapan yang sudah terlaksana musim ini.

Pembalap asli Spanyol itu bisa jadi merupakan rider satu-satunya yang mampu mengejar Marc Marquez. Namun, jarak poin antara Alex dan Marc sejatinya sangat jauh.

Alex tertinggal 120 poin dari kakak kandungnya. Menurutnya, merupakan kemustahilan untuk mengejar Marc. Akan tetapi, Alex mengatakan akan mengupayakan yang terbaik kendati targetnya adalah juara kedua.

"Saya pikir 120 poin itu mustahil. Lebih dari sulit!" kata Alex dilansir dari Crash, Minggu (10/8/2025).

"Maksud saya, sampai semuanya berakhir, semuanya mungkin. Tapi saya selalu bilang targetk saya adalah menjadi yang kedua di kejuaraan, yang merupakan sesuatu yang sangat, sangat bagus. Itu ajaib," tambahnya.