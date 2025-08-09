Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kejar Marc Marquez Tak Lagi Realistis, Alex Marquez Revisi Target di MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |19:35 WIB
Kejar Marc Marquez Tak Lagi Realistis, Alex Marquez Revisi Target di MotoGP 2025
Alex Marquez merevisi targetnya di MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

ALEX Marquez memilih bersikap realistis untuk paruh kedua musim MotoGP 2025. Ia yakin Marc Marquez tak akan terkejar sehingga hanya punya target sederhana.

Sang kakak memang superior di paruh awal MotoGP 2025 yang menggelar 12 seri. Marquez memenangi delapan balapan di mana lima di antaranya secara beruntun. Lalu, ia juga meraih 11 kemenangan di Sprint Race.

1. Klasemen MotoGP 2025

Alex Marquez alami patah tulang usai MotoGP Belanda 2025 (Foto: Instagram/@gresiniracing)

Saat ini, Marquez memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 381 poin. The Antman mengungguli Alex Marquez di tempat kedua dengan 120 poin. Selisih tersebut cukup jauh meski masih tersisa 10 seri.

Maka dari itu, Alex Marquez melihat posisi dua di klasemen akhir MotoGP 2025 jadi target paling realistis. Walau begitu, ia tetap akan berjuang sekuat tenaga hingga semuanya sudah dipastikan.

“Saya pikir (selisih) 120 poin itu mustahil (dikejar). Lebih dari sulit,” kata Alex Marquez, dinukil dari Crash, Sabtu (9/8/2025).

“Maksudnya, hingga semuanya berakhir, semuanya masih mungkin. Namun, saya selalu katakan target saya adalah posisi kedua di kejuaraan, yang mana akan sangat-sangat bagus,” tukas pria berpaspor Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
