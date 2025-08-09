Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Ungkap Masalah Utama yang Jadi Penyebab Tertinggal dari Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |12:53 WIB
Francesco Bagnaia Ungkap Masalah Utama yang Jadi Penyebab Tertinggal dari Marc Marquez
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengungkapkan masalah utama yang membuatnya tertinggal dari para pembalap lain, terutama rekan setimnya Marc Marquez. Menurut pemaparan Bagnaia, permasalah utamanya di MotoGP 2025 sejauh ini adalah pengereman.

Bagnaia menyoroti bagaimana masalah ini membuatnya sulit bersaing, khususnya saat memasuki tikungan. Kabar buruknya, sejauh ini ia belum bisa benar-benar mengatasi permasalahan pengeraman tersebut.

1. Permasalahan Bagnaia

Saat ini, Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 213 poin, terpaut jauh dari Marc Marquez yang memimpin dengan 381 poin. Performa Bagnaia musim ini memang kurang maksimal, di mana ia baru meraih satu kemenangan dan tujuh podium.

Bagnaia menjelaskan, masalah pengereman ini sudah dirasakannya sejak balapan di pembuka MotoGP 2025 yang digelar di Thailand dan membuatnya sulit melakukan deselerasi. Masalah itu benar-benar menghambat Bagnaia untuk bersaing memperebutkan kemenangan di setiap serinya.

"Saya sudah mengeluh tentang masalah pengereman dan masuk tikungan sejak beberapa waktu lalu, sejak di Thailand," ujar Bagnaia, dikutip dari Crash, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Dulu saya selalu sangat sulit disalip saat pengereman, tapi sekarang situasinya terbalik. Saya salah satu yang terburuk, semua orang menyalip saya saat pengereman. Saat saya mencoba mengerem mendadak, entah ada yang mendekati saya atau saya melebar," tambahnya.

2. Berharap Segera Temukan Solusi

Pembalap berjuluk Pecco ini mengaku belum menemukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Situasi ini dinilai sangat sulit diatasi, karena jika ia mengerem keras, motor sulit berhenti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182580/francesco_bagnaia-xlva_large.jpg
Francesco Bagnaia: Marco Bezzecchi Lebih Pantas Tempati 3 Besar di Klasemen MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182564/marco_bezzecchi-Y0Cz_large.jpg
Alex Marquez Ungkap Keganasan Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Portugal 2025: Dia Sangat Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182543/francesco_bagnaia-DsPf_large.jpg
Penyebab Francesco Bagnaia Gagal Finis 4 Kali Berturut-turut Usai Kecelakaan di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182451/jorge_lorenzo_bicara_blak_blakan_terkait_insiden_yang_dikenal_dengan_sepang_clash_antara_valentino_rossi_vs_marc_marquez-E6hU_large.jpg
Blak-blakan Jorge Lorenzo soal Sepang Clash Valentino Rossi vs Marc Marquez: Disengaja, Tidak Sportif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182496/klasemen_sementara_motogp_2025_kelar_race_motogp_portugal_2025_sudah_diketahui-eXY0_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Naik Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182490/marco_bezzecchi_sukses_jadi_pemenang_balapan_motogp_portugal_2025-pI5r_large.jpg
Hasil Race MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Jadi Pemenang, Francesco Bagnaia Gagal Finis Lagi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement