HOME SPORTS MOTOGP

Cerita Emilio Alzamora, Sosok Penting di Balik Kesuksesan Marquez Bersaudara di MotoGP

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |04:05 WIB
Cerita Emilio Alzamora, Sosok Penting di Balik Kesuksesan Marquez Bersaudara di MotoGP
Marc Marquez dan Alex Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

EMILIO Alzamora berbagi cerita soal Marquez bersaudara. Diketahui, dia merupakan sosok penting di balik kesuksesan Marquez bersaudara di MotoGP.

Tetapi kini, Emilio Alzamora sudah berpisah dengan Marquez bersaudara. Dia sudah tak menangani Marc Marquez dan Alex sejak dua tahun lalu.

Blak-blakan, Marc Marquez Ungkap Penyebab Utama Pisah dengan sang Manajer Emilio Alzamora

1. Sosok Penting

Emilio Alzamora adalah sosok yang penting bagi Marc Marquez dan Alex Marquez. Alzamora adalah mantan manajer mereka yang sudah bersama selama 17 tahun, sebelum resmi berpisah pada 2022.

Setelah berpisah dengan Marquez bersaudara, Alzamora tetap fokus melanjutkan perjuangannya mengelola bakat-bakat muda. Dia bergabung dengan Galo Blanco di agensi SeventyTwo Sports Group.

Alzamora juga mendirikan tim junior GP serta menjadi manajer pembalap muda Guido Pini. Harapan Alzamora tetap sama, ingin membangun pembalap-pembalap masa depan layaknya Marquez bersaudara.

"Mengelola talenta muda merupakan hal yang sangat serius bagi saya. Ini adalah tanggung jawab yang besar; kami tidak menyangka kesuksesan seperti ini bersama Marquez bersaudara," tutur Alzamora dikutip dari Tuttomotoriweb, Sabtu (9/8/2025).

"Kesabaran, waktu, dan dedikasi, serta semangat yang besar, adalah rahasia kesuksesan proyek yang kami jalankan bersama mereka," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
