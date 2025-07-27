Jorge Lorenzo Yakin Betul Marc Marquez Juara MotoGP 2025: Trofi Sudah Bisa Mulai Disiapkan!

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, yakin betul Marc Marquez bakal juara dunai MotoGP 2025. Dia bahkan sesumbar bahwa pihak penyelanggara MotoGP sudah bisa mulai persiapkan trofi juara untuk Marquez.

Hal ini diyakini Lorenzo tak terlepas dari performa apik Marquez. Dia kini bahkan kukuh memimpin klasemen.

1. Marc Marquez Berjaya

Marc Marquez berjaya betul di MotoGP 2025. Dia bahkan sapu bersih kemenangan di lima seri terakhir.

Bukan cuma menang di balapan utama, Marquez juga mentereng di sprint race. Dia kini memimpin puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 381 poin.

2. Yakin Juara

Jorge Lorenzo pun yakin Marc Marquez bakal rebut gelar juara MotoGP 2025. Sebab, Marquez punya paket komplet untuk merebut kemenangan demi kemenangan.

Menurut Lorenzo, Marquez sangat kuat, pekerja keras, dan juga tak pernah takut cedera. Karena itu, para rivalnya Marquez diyakini akan sulit untuk mengalahkannya.