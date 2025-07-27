Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Yakin Betul Marc Marquez Juara MotoGP 2025: Trofi Sudah Bisa Mulai Disiapkan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |02:05 WIB
Jorge Lorenzo Yakin Betul Marc Marquez Juara MotoGP 2025: Trofi Sudah Bisa Mulai Disiapkan!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, yakin betul Marc Marquez bakal juara dunai MotoGP 2025. Dia bahkan sesumbar bahwa pihak penyelanggara MotoGP sudah bisa mulai persiapkan trofi juara untuk Marquez.

Hal ini diyakini Lorenzo tak terlepas dari performa apik Marquez. Dia kini bahkan kukuh memimpin klasemen.

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Marc Marquez Berjaya

Marc Marquez berjaya betul di MotoGP 2025. Dia bahkan sapu bersih kemenangan di lima seri terakhir.

Bukan cuma menang di balapan utama, Marquez juga mentereng di sprint race. Dia kini memimpin puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 381 poin.

2. Yakin Juara

Jorge Lorenzo pun yakin Marc Marquez bakal rebut gelar juara MotoGP 2025. Sebab, Marquez punya paket komplet untuk merebut kemenangan demi kemenangan.

Menurut Lorenzo, Marquez sangat kuat, pekerja keras, dan juga tak pernah takut cedera. Karena itu, para rivalnya Marquez diyakini akan sulit untuk mengalahkannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179559/nicky_hayden-HyWv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Amerika Serikat Nicky Hayden, Kariernya Hancur Usai Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179555/pedro_acosta-vqbm_large.jpg
Raih Poin Lebih Banyak ketimbang Musim Lalu, Pedro Acosta Justru Tak Puas dengan Hasil MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179547/francesco_bagnaia-5tpM_large.jpg
Moto3 Malaysia 2025 Tetap Digelar Usai Kecelakaan Horor di Sirkuit Sepang, Francesco Bagnaia Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179675/francesco_bagnaia-gfir_large.jpg
Meski Gagal Finis karena Ban Bocor, Francesco Bagnaia Temukan Hal Positif dari MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179589/pedro_acosta-unHv_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, Enea Bastianini Sebal dengan Pedro Acosta di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/38/3179566/fans_motogp_indonesia_saksikan_langsung_balapan_di_motogp_malaysia_2025-5Myt_large.jpg
Kisah Fans MotoGP Indonesia, Bahagia Usai Wujudkan Mimpi Nonton Balapan MotoGP Secara Langsung di Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement