HOME SPORTS MOTOGP

Bos Aprilia Racing Sesumbar Jorge Martin Bakal Sudahi Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |13:57 WIB
Bos Aprilia Racing Sesumbar Jorge Martin Bakal Sudahi Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

KEPALA kru Aprilia Racing, Daniele Romagnoli senang Jorge Martin telah kembali balapan. Romagnoli pun percaya kehadiran Martin bisa membuat Aprilia bersinar, bahkan sanggup penyudahi dominasi Marc Marquez dan Ducati di MotoGP 2025.

Ya, Martin yang lebih banyak absen sejak awal musim ini telah kembali balapan di MotoGP Republik Ceko 2025, pekan lalu. Dia mencatatkan finis ke-11 di sprint race dan posisi ketujuh di balapan utama.

1. Optimistis

Daniele Romagnoli mengatakan Aprilia dan Jorge Martin akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya dalam sisa seri MotoGP 2025. Pasalnya, mereka ingin menjadi terdepan saat balapan untuk memutus dominasi Marc Marquez.

"Kami harus mencoba mengalahkan Marc dengan Ducati. kami harus meningkatkan motor dan paketnya," kata Daniele Romagnoli dilansir dari Motosan, Sabtu (26/7/2025).

"Namun, saya juga yakin akan sesuatu yang, menurut saya, akan semakin penting di masa mendatang," tambahnya.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

2. Kehadiran Martin Dibutuhkan

Menurut Romagnoli, Aprilia Racing sangat senang Jorge Martin sudah kembali balapan. Jadi, timnya punya sosok yang akan memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas motor.

Sejauh ini, perkembangan motor Aprilia sudah luar biasa dengan bantuan Marco Bezzecchi. Dengan hadirnya Martin, diharapkan Aprilia bisa menambah masukan untuk meningkatkan kualitas motor.

 

