Baru Comeback ke MotoGP 2025, Jorge Martin Langsung Bersaing Sengit dengan Marco Bezzecchi?

JORGE Martin baru saja comeback ke MotoGP 2025. Apakah kembalinya Jorge Martin langsung membuat terciptanya persaingan sengit dengan sang rekan setim, Marco Bezzecchi, di Aprilia Racing?

Kepala kru Aprilia Racing, Daniele Romagnoli, pun angkat bicara soal hal tersebut. Secara tegas, dia membantah adanya rivalitas sengit antara Marco Bezzecchi dengan Jorge Martin.

1. Jorge Martin Comeback

Martin telah kembali ke lintasan usai menjalani pemulihan cedera. Pembalap asal Spanyol itu menandakan comebacknya di MotoGP Republik Ceko 2025 dengan finis posisi ketujuh.

Kembalinya Martinator -julukan Jorge Martin- sekaligus membuat persaingan di Aprilia kian ketat. Mengingat sebelumnya mereka hanya mengandalkan seorang Bezzecchi.

2. Belum Ada Rivalitas Sengit

Kendati begitu, Romagnoli mengatakan kalau kedua pembalap berhubungan baik saat ini. Belum terlihat pula rivalitas antara mereka, mengingat Martin juga baru comeback di MotoGP Republik Ceko 2025.

“Saat ini belum ada rivalitas langsung antara Marco dan Jorge, jadi saya melihat hubungan mereka profesional dan baik," kata Romagnoli, dilansir dari Motosan, Sabtu (26/7/2025).

"Bukan berarti mereka sahabat dekat, tapi kenyataannya para pembalap tidak pernah benar-benar jadi sahabat, meskipun mereka makan malam atau pergi pesta bersama,” sambungnya.