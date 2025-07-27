Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Studi Buktikan Perempuan Gen Z Bantu Popularitas F1 Meroket

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |16:25 WIB
Studi Buktikan Perempuan Gen Z Bantu Popularitas F1 Meroket
Popularitas F1 tengah menanjak di kalangan Gen Z (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)
A
A
A

STEREOTYPE F1 (Formula One) sebagai balapan yang hanya identik dengan kaum laki-laki mulai luntur. Sebuah survei yang dilakukan F1 Grup justru mengungkap fakta, kejuaraan dunia ini harus berterima kasih kepada perempuan, utamanya perempuan Gen Z, dalam hal peningkatan popularitas.

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung di beIN Sports secara streaming via Vision+ dengan klik di sini.

1. Ratusan Ribu Responden

Start balapan F1 GP Miami 2025 (Foto: X/@F1)

Survey tersebut dilakukan secara sukarela kepada penggemar F1 di seluruh dunia. Hasilnya, mereka mampu menjaring lebih dari 100 ribu responden yang berasal dari 186 negara.

Menurut survey yang turut bekerja sama dengan Motorsport itu, sebanyak tiga dari empat penggemar baru F1 pada 2025 berjenis kelamin perempuan. Lebih dari setengah responden berjenis kelamin perempuan itu ternyata adalah Gen Z!

Data menunjukkan 94 persen responden berniat mengikuti F1 dalam lima tahun ke depan, sementara 90 persen merasa terikat secara emosional terhadap hasil balapan. Sebanyak 61 persen dari mereka mengakses konten F1 setiap hari via media sosial khususnya TikTok.

Temuan itu tentu mengejutkan. Sebab, F1 dianggap membosankan utamanya pada dekade 2010-2020. Dominasi satu tim dan pembalap serta ketiadaan tokoh atau ikon menjadi penyebab.

"Studi ini menunjukkan para penggemar makin mengikuti Formula 1 karena cerita-cerita dan berbagai kesempatan untuk terlibat dalam olahraga ini, dan kemudian mereka menjadi ketagihan dengan balapan yang fantastis,” kata CEO F1, Stefano Domenicali, dikutip dari Motorsport, Minggu (27/7/2025).

"Olahraga ini sudah tertanam dalam budaya sekarang, melalui streaming, cerita, dan media sosial, dan hal ini membantu lebih banyak orang untuk terhubung,” imbuh pria berpaspor Italia itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/37/3183930/oscar_piastri-cboL_large.jpg
Oscar Piastri Disarankan Cabut dari McLaren jika Gagal Juarai F1 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183343/max_verstappen-Tg4d_large.jpg
Red Bull Racing Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026: Sambut Era Baru Bersama Ford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/37/3183354/penghuni_podium_f1_gp_meksiko_2025-EZh2_large.jpg
Penonton Terkejut, Kapal Feri Putar Film Dewasa Usai Nonton Balapan F1 GP Meksiko 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/37/3182670/scuderia_ferrari_kecewa_berat_charles_leclerc_dan_lewis_hamilton_gagal_menyelesaikan_balapan_f1_gp_brasil_2025-3QXV_large.jpg
Ferrari Kecewa Berat Charles Leclerc dan Lewis Hamilton Gagal Finis di F1 GP Brasil 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/37/3182460/max_verstappen_mengaku_akan_mengejar_mimpinya_jadi_pembalap_motogp_jika_gagal_menembus_f1-qHAz_large.jpg
Max Verstappen Ngaku Bakal Jadi Pembalap MotoGP jika Gagal Tembus F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/37/3182233/terjangan_badai_tropis_mengancam_pelaksanaan_f1_gp_brasil_2025-ef7u_large.jpg
Badai Tropis Ancam Sprint Race dan Kualifikasi F1 GP Brasil 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement