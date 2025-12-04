ABU DHABI – Balapan Formula One (F1) 2025 bakal melangsungkan seri terakhir yang dihelat di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Balapan bertajuk F1 GP Abu Dhabi 2025 itu akan menjadi seri penentuan gelar juara di musim ini, yang diperebutkan oleh Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing), dan Oscar Piastri (McLaren).
Seluruh rangkaian Formula 1, mulai dari practice, F1 Show, qualifying, hingga race bisa disaksikan streaming di VISION+. Klik di sini untuk nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix.
Bagi para pecinta F1, inilah kesempatan terakhir untuk menikmati aksi penuh adrenalin sebelum musim berakhir. Pastikan Anda tidak melewatkan setiap sesi pentingnya. Simak jadwal tayangnya berikut:
Jumat, 5 Desember 2025
16:25 WIB: Practice
19:55 WIB: Practice 2
21:15 WIB: The F1 Show
Sabtu, 6 Desember 2025
17:25 WIB: Practice 3
20:15 WIB: Qualifying Pre Show
20:55 WIB: Qualifying
22:00 WIB: Qualifying Post Show