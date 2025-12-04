Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Cara Nonton F1 GP Abu Dhabi 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |18:27 WIB
Cara Nonton F1 GP Abu Dhabi 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan F1 GP Abu Dhabi 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

ABU DHABI – Balapan Formula One (F1) 2025 bakal melangsungkan seri terakhir yang dihelat di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Balapan bertajuk F1 GP Abu Dhabi 2025 itu akan menjadi seri penentuan gelar juara di musim ini, yang diperebutkan oleh Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing), dan Oscar Piastri (McLaren).

Seluruh rangkaian Formula 1, mulai dari practice, F1 Show, qualifying, hingga race bisa disaksikan streaming di VISION+. Klik di sini untuk nonton Formula 1: Abu Dhabi Grand Prix.

Bagi para pecinta F1, inilah kesempatan terakhir untuk menikmati aksi penuh adrenalin sebelum musim berakhir. Pastikan Anda tidak melewatkan setiap sesi pentingnya. Simak jadwal tayangnya berikut:

Jumat, 5 Desember 2025

16:25 WIB: Practice

19:55 WIB: Practice 2

21:15 WIB: The F1 Show

F1 GP Abu Dhabi 2025

Sabtu, 6 Desember 2025

17:25 WIB: Practice 3

20:15 WIB: Qualifying Pre Show

20:55 WIB: Qualifying

22:00 WIB: Qualifying Post Show

 

Telusuri berita Sport lainnya
