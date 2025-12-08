Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Segini Gaji dan Kekayaan Fantastis Lando Norris, Juara F1 2025 yang Raih Trofi Secara Dramatis

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |22:01 WIB
Segini Gaji dan Kekayaan Fantastis Lando Norris, Juara F1 2025 yang Raih Trofi Secara Dramatis
Pembalap Tim McLaren, Lando Norris. (Foto: Instagram/mclaren)
GELARAN Formula 1 (F1) musim 2025 ditutup dengan drama luar biasa di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Minggu 7 Desember 2025. Pembalap Tim McLaren, Lando Norris, resmi menyandang gelar juara dunia untuk pertama kalinya setelah pertarungan sengit yang menguras emosi hingga putaran terakhir.

Di balik kesuksesannya di lintasan, pembalap asal Inggris ini juga mencatatkan angka kekayaan yang tidak kalah fantastis.

1. Gaji Bernilai Ratusan Miliar

Lando Norris mengukuhkan gelar juaranya setelah finis di posisi ketiga pada F1 GP Abu Dhabi 2025. Dengan total 423 poin, ia unggul tipis dua poin dari rival terberatnya, Max Verstappen (Red Bull Racing). Prestasi ini merupakan puncak dari penantian sembilan tahun Norris bersama McLaren sejak bergabung di program pembalap muda pada 2017.

Seiring prestasinya yang meroket, pundi-pundi kekayaan Norris pun membengkak. Norris diketahui menerima gaji tahunan sebesar 20 juta dolar AS (sekitar Rp316 miliar) dari McLaren.

Lando Norris juara F1 2025. (Foto: Instagram/mclaren)
Lando Norris juara F1 2025. (Foto: Instagram/mclaren)

Angka ini menempatkannya sebagai salah satu dari lima pembalap F1 dengan bayaran tertinggi di musim 2025. Penghasilan ini belum termasuk bonus performa balapan serta kontrak pribadi dengan berbagai sponsor ternama yang terus mengalir seiring popularitasnya.

2. Kerajaan Bisnis dan Total Kekayaan Bersih

Kekayaan bersih Lando Norris diperkirakan mencapai 37 juta dolar AS (Rp585 miliar). Selain dari gaji balapan, Norris sangat lihai dalam berinvestasi.

 

