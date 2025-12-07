Jadwal F1 GP Abu Dhabi 2025: Max Verstappen Pole Position, Siapa Juara Dunia F1 2025?

ABU DHABI – Drama penentuan gelar Juara Dunia Formula 1 (F1) 2025 mencapai puncaknya di GP Abu Dhabi. Dengan Max Verstappen (Red Bull) merebut pole position yang krusial, tensi menjelang balapan hari Minggu semakin memanas.

Dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, yang merupakan pesaing terdekat Verstappen, siap memberikan perlawanan sengit. Lantas siapakah pemenangnya?

Sesi Kualifikasi di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi pada Sabtu 6 Desember 2025, berjalan menegangkan. Verstappen berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 22.207 detik di Q3, mengalahkan Lando Norris (McLaren) dengan selisih 0.201 detik.

Rekan setim Norris, Oscar Piastri, melengkapi tiga besar di posisi ketiga, tertinggal 0.230 detik dari pole. Posisi start ini sangat menentukan, sebab jika balapan berakhir dengan urutan tiga teratas ini, Norris akan dinobatkan sebagai Juara Dunia F1 untuk pertama kalinya, mengingat ia memiliki keunggulan 12 poin atas Verstappen.

Balapan penentuan gelar ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 7 Desember 2025, pukul 20.00 WIB.

1. McLaren Siapkan Strategi Hadapi Taktik Verstappen

Kepala Eksekutif McLaren, Zak Brown, menegaskan timnya siap menghadapi segala kemungkinan taktik yang akan digunakan oleh Verstappen di balapan. Mengingat Norris hanya perlu finis di podium untuk mengunci gelar, banyak pihak memprediksi Verstappen akan sengaja memperlambat laju untuk menjatuhkan Norris dari posisi podium.

Lando Norris

"Kami akan memikirkan semua skenario itu. Max adalah pembalap yang cerdas, tidak hanya cepat. Jadi kami akan siap untuk semua skenario yang berbeda,” kata Brown, melansir dari Crash, Minggu (7/12/2025).

Brown juga berharap kecepatan luar biasa Verstappen saat kualifikasi adalah hasil dari setup keajaiban satu lap dan akan melemah saat balapan utama. Terkait strategi tim, meskipun Piastri) masih memiliki peluang tipis, McLaren menegaskan pendekatannya adalah seperti biasa dengan memberi kesempatan yang sama bagi kedua pembalap.