Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal F1 GP Abu Dhabi 2025: Max Verstappen Pole Position, Siapa Juara Dunia F1 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |11:57 WIB
Jadwal F1 GP Abu Dhabi 2025: Max Verstappen Pole Position, Siapa Juara Dunia F1 2025?
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: F1)
A
A
A

ABU DHABI – Drama penentuan gelar Juara Dunia Formula 1 (F1) 2025 mencapai puncaknya di GP Abu Dhabi. Dengan Max Verstappen (Red Bull) merebut pole position yang krusial, tensi menjelang balapan hari Minggu semakin memanas.

Dua pembalap McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, yang merupakan pesaing terdekat Verstappen, siap memberikan perlawanan sengit. Lantas siapakah pemenangnya?

Sesi Kualifikasi di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi pada Sabtu 6 Desember 2025, berjalan menegangkan. Verstappen berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 22.207 detik di Q3, mengalahkan Lando Norris (McLaren) dengan selisih 0.201 detik.

Rekan setim Norris, Oscar Piastri, melengkapi tiga besar di posisi ketiga, tertinggal 0.230 detik dari pole. Posisi start ini sangat menentukan, sebab jika balapan berakhir dengan urutan tiga teratas ini, Norris akan dinobatkan sebagai Juara Dunia F1 untuk pertama kalinya, mengingat ia memiliki keunggulan 12 poin atas Verstappen.

Balapan penentuan gelar ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 7 Desember 2025, pukul 20.00 WIB.

1. McLaren Siapkan Strategi Hadapi Taktik Verstappen

Kepala Eksekutif McLaren, Zak Brown, menegaskan timnya siap menghadapi segala kemungkinan taktik yang akan digunakan oleh Verstappen di balapan. Mengingat Norris hanya perlu finis di podium untuk mengunci gelar, banyak pihak memprediksi Verstappen akan sengaja memperlambat laju untuk menjatuhkan Norris dari posisi podium.

Lando Norris
Lando Norris

"Kami akan memikirkan semua skenario itu. Max adalah pembalap yang cerdas, tidak hanya cepat. Jadi kami akan siap untuk semua skenario yang berbeda,” kata Brown, melansir dari Crash, Minggu (7/12/2025).

Brown juga berharap kecepatan luar biasa Verstappen saat kualifikasi adalah hasil dari setup keajaiban satu lap dan akan melemah saat balapan utama. Terkait strategi tim, meskipun Piastri) masih memiliki peluang tipis, McLaren menegaskan pendekatannya adalah seperti biasa dengan memberi kesempatan yang sama bagi kedua pembalap.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/37/3187988/lewis_hamilton-e3Sp_large.jpg
Sambut Musim Keduanya di Ferrari, Lewis Hamilton Bakal Bikin Kejutan di F1 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/37/3187852/f1_gp_abu_dhabi_2025-524U_large.jpg
Cara Nonton F1 GP Abu Dhabi 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/37/3187481/isack_hadjar-IRVb_large.jpg
Resmi! Red Bull Racing Umumkan Isack Hadjar sebagai Rekan Baru Max Verstappen di F1 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/37/3187070/red_bull_racing_menuduh_kimi_antonelli_membantu_lando_norris_menjadi_juara_dunia_f1_2025-JDHB_large.jpg
F1 GP Qatar 2025: Red Bull Tuduh Mercedes Licinkan Jalan Lando Norris Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/37/3186945/oscar_piastri-aekG_large.jpg
Gagal Menang di F1 GP Qatar 2025, Oscar Piastri Kritik Keras Strategi McLaren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/37/3186938/max_verstappen_jadi_pemenang_f1_gp_qatar_2025-LACB_large.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2025: Max Verstappen Menang, Gelar Juara Ditentukan di Seri Terakhir!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement