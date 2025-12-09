Daftar Peraih Juara F1 Terbanyak: Lewis Hamilton dan Michael Schumacher Paling Berjaya

KEJUARAAN Dunia Formula 1 (F1) pertama kali digelar pada tahun 1950. Sejak saat itu, olahraga balap jet darat ini telah melahirkan total 35 peraih gelar juara dunia, dan yang terbaru adalah pembalap Tim McLaren, Lando Norris di F1 2025.

Sebelum Norris, ada banyak legenda seperti Juan Manuel Fangio hingga ikon era modern seperti Michael Schumacher dan Lewis Hamilton yang telah mengukir sejarah. Saat ini, Lewis Hamilton dan Michael Schumacher berbagi takhta sebagai pembalap dengan gelar juara dunia terbanyak, masing-masing mengoleksi tujuh titel.

1. Pembalap dengan Gelar Terbanyak

Hanya tiga pembalap sepanjang sejarah F1 yang berhasil meraih lima gelar juara dunia atau lebih. Mereka adalah Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, dan Lewis Hamilton.

Rekor tujuh gelar milik Michael Schumacher, yang sempat tak tersentuh setelah ia meraih lima gelar berturut-turut bersama Ferrari di awal tahun 2000-an, berhasil disamai oleh Lewis Hamilton berkat dominasi Mercedes di era hybrid. Selain gelar, Hamilton juga memegang rekor kemenangan Grand Prix terbanyak, yaitu 105 kemenangan, jauh meninggalkan Schumacher (91) dan Max Verstappen (71).

Daftar Juara F1 Terbanyak:

1. Michael Schumacher: 7 (1994, 1995, 2000-2004)

2. Lewis Hamilton: 7 (2008, 2014, 2015, 2017-2020)

3. Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954-1957)

4. Alain Prost: 4 (1985 (1986, 1989, 1993)

5. Sebastian Vettel: 4 (2010-2013)

6. Max Verstappen: 4,(2021, 2022, 2023, 2024)

MIchael Schumacher

Di sisi lain, Max Verstappen, yang sukses mengamankan gelar keempatnya pada musim 2024, kini sejajar dengan Alain Prost dan Sebastian Vettel di posisi keempat dalam daftar juara terbanyak. Vettel sendiri juga memegang rekor sebagai juara dunia termuda dalam sejarah F1, meraih gelar pertamanya pada tahun 2010 bersama Red Bull di usia 23 tahun 134 hari.