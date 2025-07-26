Jflowers International Open 2025 Berjalan Sukses, PB POBSI: Jadi Wadah Atlet Indonesia Naik Kelas

BANTEN – Ketua Bidang Pertandingan dan Perwasitan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbatoruan menyambut baik digelarnya turnamen Jflowers International Open 2025. Sebab ia merasa Jflowers International Open 2025 yang diikuti para atlet dunia itu akan meningkat level turnamen biliar yang digelar di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, pebiliar asal Filipina, Kyle Amoroto sukses menyabet gelar juara di Jflowers International Open 2025. Kepastian itu setelah dia menang 9-2 atas Edwin Gamas yang juga merupakan atlet biliar Filipina di partai final. di Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat (25/7/2025).

1. Tingkatkan Level Turnamen di Indonesia

Edward Lumbatoruan mengatakan Jflowers International Open 2025 mendapatkan respons cukup bagus dari pecinta biliar Indonesia dan dunia. Pasalnya, turnamen itu memang mengedepankan standar kelas dunia agar dapat diterima pebiliar internasional.

"Event in bertaraf internasional di mana melihat ranking masuk kategori bintang empat. Jadi, ini hajatan Jflowers bersama dengan PB POBSI," kata Edward kepada Okezone, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Jflowers International Open 2025. (Foto: PB POBSI)

Edward berharap Jflowers International Open 2025 dapat terus berlanjut dalam edisi-edisi selanjutnya. Hal itu karena ajang tersebut bisa menjadi wadah para atlet Indonesia meningkatkan kemampuannya.

"Harapan kami ke depan, event seperti ini dimanfaatkan oleh seluruh pebiliar Indonesia supaya menjadi ajang uji coba mental melawan pemain kelas dunia," sambung Edward.