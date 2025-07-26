Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Lorenzo Peringatkan Lawan Marc Marquez di MotoGP 2025: Dia Tak Kenal Takut!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |04:02 WIB
Jorge Lorenzo Peringatkan Lawan Marc Marquez di MotoGP 2025: Dia Tak Kenal Takut!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
LEGENDA MotoGP, Jorge Lorenzo, beri peringatan kepada lawan Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez tak punya rasa takut akan apa pun.

Bahkan, dalam menghadapi kelemahannya, Marquez tak pernah gentar. Karena itu, para rival Marquez perlu sangat kerja keras jika ingin kalahkannya.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

1. Marc Marquez Disanjung Habis Lorenzo

Diketahui, Jorge Lorenzo pernah setim dengan Marquez. Hal itu terjadi kala Lorenzo gabung Repsol Honda pada 2019.

Sebelumnya, Lorenzo juga kerap dihadapkan pertarungan sengit dengan Marquez di arena balap. Sampai akhirnya, dia pensiun pada akhir musim MotoGP 2019.

Tak heran, Lorenzo kenal betul Marquez. Dia akui kehebatan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- yang punya paket komplet. Menurutnya, Marquez sosok yang kuat, pekerja keras, dan tak takut akan apa pun, termasuk cedera.

“Dia memang talenta alami. Secara fisik, dia sudah sangat kuat, meskipun dia bekerja keras untuk membentuk fisiknya,” ujar Lorenzo, dikutip dari Motosan, Sabtu (26/7/2025).

“Dia memiliki refleks yang hebat, dan yang terpenting, dia paling tidak takut cedera. Dia sangat kuat, terutama di tikungan kiri, yang tidak mudah. Titik lemahnya justru yang membuatnya begitu kuat, dia tak kenal takut,” lanjutnya.

 

1 2
