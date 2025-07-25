Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Segini Harta Kekayaan Pembalap MotoGP Alex Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |21:12 WIB
Segini Harta Kekayaan Pembalap MotoGP Alex Marquez
Segini harta kekayaan pembalap MotoGP Alex Marquez (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
SEGINI harta kekayaan pembalap MotoGP Alex Marquez. Tentu, jumlahnya tidak akan mendekati milik sang kakak Marc Marquez.

Sejak debut pada 2020, Alex Marquez sudah menobatkan diri sebagai salah satu pembalap mapan di MotoGP. Ia balapan selama lima musim beruntun dengan tiga tim berbeda yakni Repsol Honda (2020), LCR Honda (2021-2022), dan Gresini Racing (2023-2025).

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

Menyandang nama belakang Marquez tentu jadi beban tersendiri buat Alex. Ia akan selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya, Marc Marquez, yang merupakan juara dunia delapan kali di semua kelas.

1. Gaji Alex Marquez

Alex Marquez tentu bukan pembalap kacangan. Ia pernah juara dunia Moto3 2014 dan Moto2 2019. Hanya saja, peruntungannya tidak terlalu bagus sejak promosi ke MotoGP.

Sepanjang kariernya, Alex Marquez hanya pernah sekali membela tim pabrikan yakni Repsol Honda. Hal ini membuat gajinya tidak pernah menyentuh angka lebih dari 1,2 juta Euro (setara Rp23 miliar) per musim yang didapat bersama Repsol Honda.

Saat didemosi ke tim satelit LRC Honda, gaji Alex Marquez turun menjadi 850 ribu Euro (setara Rp16,3 miliar). Ketika dikontrak Gresini Racing sejak 2023, bayarannya naik menjadi 900 ribu Euro (setara Rp17,3 miliar) per tahun.

 

Halaman:
1 2
