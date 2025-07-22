Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Racing Terus Berkembang, Massimo Rivola Kirim Peringatan kepada Ducati dan Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |19:58 WIB
Aprilia Racing Terus Berkembang, Massimo Rivola Kirim Peringatan kepada Ducati dan Marc Marquez
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/Aprilia)
A
A
A

BRNO - Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola mengaku senang melihat perkembangan timnya di MotoGP 2025. Rivola bahkan percaya timnya mampu bersaing ketat dengan para rider Ducati, termasuk Marc Marquez yang begitu kuat di musim ini.

Aprilia Racing terus berkembang lewat aksi Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Lorenzo Savadori, dan Raul Fernandez. Ditambah lagi, Jorge Martin sudah kembali dari cedera panjang yang sempat membuatnya absen dalam banyak balapan.

Dalam tiga balapan terakhir, Aprilia Racing berhasil mendapatkan dua podium. Marco Bezzecchi adalah aktor dibalik podium kedua di Belanda dan Republik Ceko.

1. Aprilia Siap Bersaing

Hasil manis ini merupakan buah dari peningkatan yang dilakukan pada RS-GP. Rivola mengatakan, beberapa perubahan yang dilakukan pada motor memang ditujukan untuk bersaing memperebutkan gelar juara.

"Perubahan yang kami lakukan memang untuk memperebutkan gelar juara, jadi jelas kami belum berada di posisi yang kami inginkan," kata Rivola dilansir dari Motosan, Selasa (22/7/2025).

Perubahan besar ini, kata Rivola, akan mulai terlihat hasilnya pada September 2025. Dia juga meyakini, saat ini Jorge Martin terus berupaya kembali ke performa terbaiknya.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

2. Kirim Peringatan ke Ducati

Rivola pun mengirim peringatan serius untuk Marquez dan Ducati. Dia meyakini, Aprilia Racing mampu mengalahkan keduanya di trek-trek tertentu. Salah satunya adalah Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178809/marc_marquez_dikonfirmasi_absen_hingga_akhir_musim_motogp_2025-OjpP_large.jpg
Breaking News: Marc Marquez Resmi Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178725/marco_bezzecchi-wGgd_large.jpg
Marc Marquez Masih Absen, Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement