Aprilia Racing Terus Berkembang, Massimo Rivola Kirim Peringatan kepada Ducati dan Marc Marquez

BRNO - Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola mengaku senang melihat perkembangan timnya di MotoGP 2025. Rivola bahkan percaya timnya mampu bersaing ketat dengan para rider Ducati, termasuk Marc Marquez yang begitu kuat di musim ini.

Aprilia Racing terus berkembang lewat aksi Marco Bezzecchi, Ai Ogura, Lorenzo Savadori, dan Raul Fernandez. Ditambah lagi, Jorge Martin sudah kembali dari cedera panjang yang sempat membuatnya absen dalam banyak balapan.

Dalam tiga balapan terakhir, Aprilia Racing berhasil mendapatkan dua podium. Marco Bezzecchi adalah aktor dibalik podium kedua di Belanda dan Republik Ceko.

1. Aprilia Siap Bersaing

Hasil manis ini merupakan buah dari peningkatan yang dilakukan pada RS-GP. Rivola mengatakan, beberapa perubahan yang dilakukan pada motor memang ditujukan untuk bersaing memperebutkan gelar juara.

"Perubahan yang kami lakukan memang untuk memperebutkan gelar juara, jadi jelas kami belum berada di posisi yang kami inginkan," kata Rivola dilansir dari Motosan, Selasa (22/7/2025).

Perubahan besar ini, kata Rivola, akan mulai terlihat hasilnya pada September 2025. Dia juga meyakini, saat ini Jorge Martin terus berupaya kembali ke performa terbaiknya.

Marco Bezzecchi

2. Kirim Peringatan ke Ducati

Rivola pun mengirim peringatan serius untuk Marquez dan Ducati. Dia meyakini, Aprilia Racing mampu mengalahkan keduanya di trek-trek tertentu. Salah satunya adalah Red Bull Ring, Spielberg, Austria.