HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap Top MotoGP yang Raih Poin Tertinggi dalam Semusim, Nomor 1 Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |13:30 WIB
4 Pembalap Top MotoGP yang Raih Poin Tertinggi dalam Semusim, Nomor 1 Marc Marquez
Berikut empat pembalap top MotoGP dengan raihan poin tertinggi dalam semusim termasuk Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

BERIKUT empat pembalap top MotoGP yang raih poin tertinggi dalam semusim. Salah satunya adalah Marc Marquez!

Balapan MotoGP tidak hanya soal banyak-banyakan meraih kemenangan dalam semusim. Dalam beberapa kesempatan, pembalap yang jumlah kemenangannya paling banyak justru tidak juara dunia.

Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)

Maka dari itu, penting bagi pembalap untuk mengoleksi sebanyak mungkin poin. Lantas, siapa saja pembalap dengan raihan poin tertinggi dalam satu musim?

4 Pembalap Top MotoGP yang Raih Poin Tertinggi dalam Semusim

1. Marc Marquez

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

Pembalap satu ini mengoleksi poin terbanyak dalam semusim. Marquez bahkan tidak hanya sekali melakukannya tetapi sampai dua kali yakni pada 2014 dan 2019.

Pada MotoGP 2014, Marquez meraup hingga 362 poin atau 80,44% dari 18 balapan. Sedangkan, pada MotoGP 2019, pria berusia 32 tahun tersebut mencatatkan 420 angka atau 88,42% dari 19 race!

2. Valentino Rossi

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Pembalap satu ini tercatat paling banyak meraup poin maksimal dalam satu musim. Rossi empat kali melakukannya pada 2002, 2003, 2005, dan 2008.

Persentase tertinggi dicatatkannya pada 2003 dengan 89,25% berkat 357 poin dari 16 balapan. Sementara, raihan terbanyaknya dalam satu musim 373 poin pada 2008.

 

