HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Anggap Juara Dunia MotoGP 2025 Masih Jauh, Fokus Hadapi 10 Seri Tersisa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |11:37 WIB
Marc Marquez Anggap Juara Dunia MotoGP 2025 Masih Jauh, Fokus Hadapi 10 Seri Tersisa
Marc Marquez menganggap status juara dunia MotoGP 2025 masih jauh untuknya (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

BRNO – Marc Marquez menganggap status juara dunia MotoGP 2025 masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Pembalap tim Ducati Lenovo itu memilih fokus menatap 10 seri tersisa.

Marquez baru saja memenangi balapan MotoGP Republik Ceko 2025 di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Minggu 20 Juli malam WIB. Itu merupakan kemenangan kedelapannya di MotoGP 2025.

1. Duduk Manis

Marc Marquez menyalip Marco Bezzecci di MotoGP Republik Ceko 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez menyalip Marco Bezzecci di MotoGP Republik Ceko 2025 (Foto: Ducati Corse)

Dengan hasil itu, Marquez meraup 381 poin dari 12 seri yang telah digelar. Ia duduk dengan manis di puncak klasemen MotoGP 2025 jelang pertengahan musim.

Marquez mengatakan perjalannya belum selesai dalam MotoGP 2025. Jadi, paling terpenting saat ini ia wajib tampil konsisten dalam seri-seri MotoGP 2025 agar semakin mendominasi.

"Saya realistis. Kami harus melanjutkan dengan intensitas yang sama, konsentrasi yang sama, terutama, pendekatan yang sama yang kami terapkan setiap akhir pekan untuk mencegahnya menjauh, " kata Marquez dilansir dari Motosan, Senin (21/7/2025).

 

