MOTOGP

Buntut Tabrak Joan Mir di MotoGP Ceko 2025, Alex Marquez Dihukum Long Lap Penalty

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |13:20 WIB
Buntut Tabrak Joan Mir di MotoGP Ceko 2025, Alex Marquez Dihukum Long Lap Penalty
Joan Mir dan Alex Marquez tabrakan di MotoGP Republik Ceko 2025. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Gresini Ducati, Alex Marquez, kena hukuman long lap penalty. Hal ini buntut aksi Alex Marquez tabrak Joan Mir di MotoGP Republik Ceko 2025.

Insiden itu terjadi di balapan utama MotoGP Republik Ceko 2025. Akibatnya, Alex dan Joan Mir gagal menyelesaikan balapan hingga garis finis.

Joan Mir dan Alex Marquez

1. Joan Mir Ditabrak Alex Marquez

Balapan seru tersaji di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Minggu 20 Juli 2025 malam WIB. Alex Marquez memulai balapan dari posisi kedelapan. Dia pun berusaha mengejar ketertinggalan di lap-lap awal.

Namun pada lap kedua, Alex melakukan kesalahan. Usahanya mencoba menyalip Joan Mir di Tikungan 12 berakhir dengan bencana.

Alex Marquez kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat memasuki tikungan. Dia meluncur ke bagian belakang motor Joan Mir hingga keduanya terjatuh dan terseret ke gravel.

Alex dan Mir pun tampak berdebat di pinggir sirkuit usai insiden itu. Joan Mir terlihat protes keras karena aksi nekat Alex telah merugikannya. 

2. Kena Hukuman

Joan Mir dan Alex Marquez

Akibat insiden itu, Alex Marquez kena hukuman. Dilansir dari Crash, Senin (21/7/2025), Alex Marquez kena long lap penalty untuk balapan berikutnya.

Kini, MotoGP 2025 memasuki jeda musim panas usai balapan di Republik Ceko rampung. Balapan akan kembali digelar pada pertengahan Agustus dengan memasuki seri MotoGP Austria 2025.

Jika Alex Marquez absen di Austria karena masalah yang tidak terkait dengan insiden di Brno, penalti tersebut akan dianggap telah dijalani oleh steward. Tetapi, Alex dan Joan Mir tampak tidak alami cedera apa pun setelah insiden tersebut.

Hal ini memperparah akhir pekan Alex Marquez yang berjalan buruk. Dia tidak mencetak poin dalam sprint race setelah tercecer ke belakang. Kini, Alex pun tertinggal 120 poin dari Marc Marquez yang masih ada di puncak klasemen.

