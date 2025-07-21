Strateginya Gagal, Marco Bezzecchi Akui Belajar dari Marc Marquez di Balapan MotoGP Republik Ceko 2025

Marco Bezzecchi (72) mengaku belajar dari Marc Marquez (93) di balapan MotoGP Republik Ceko 2025 (Foto MotoGP)

BRNO – Marco Bezzecchi harus puas menjadi runner-up MotoGP Republik Ceko 2025 di belakang Marc Marquez. Pembalap tim Aprilia Racing itu sebetulnya sudah menyiapkan strategi untuk menang.

Marquez tampil sebagai pemenang di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko, Minggu 20 Juli 2025 malam WIB. Itu merupakan kemenangan kedelapan bagi pria asal Spanyol tersebut di MotoGP 2025.

1. Pantas Menang

Bezzecchi mengakui Marquez memang pantas menjadi pemenang dalam MotoGP Republik Ceko 2025 karena tampil begitu tenang dan menikmati balapan. Hal itu membuatnya berusaha bertahan di posisi kedua karena sulit menyalip.

"Saya tahu Marc mengendalikan balapan, ia menyimpan 0,1 detik untuk dirinya sendiri," kata Bezzecchi, dilansir dari Motosan, Senin (21/7/2025).

"Jadi saya memutuskan untuk tidak melebih-lebihkan di awal dan saya juga menekan, tetapi berusaha untuk tetap presisi," sambung pria asal Italia itu.