Carlos Checa: Marc Marquez Bisa Lampaui Pencapaian 2014 di MotoGP 2025!

EKS pembalap MotoGP, Carlos Checa, takjub dengan kegemilangan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia bahkan yakin Marquez bisa melampaui catatan manisnya pada MotoGP 2014.

MotoGP 2014 memang jadi musim paling moncer bagi Marquez. Dia catatkan kemenangan terbanyak dalam semusim di MotoGP saat itu, yakni dengan kemas 13 kemenangan.

1. Marc Marquez Menggila

Di MotoGP 2025, Marc Marquez menggila. Dia sudah menang 8 kali 12 balapan yang sudah digelar musim ini. Tak hanya menang di balapan utama, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juga tercepat di sesi sprint race.

Teranyar, Marquez menang di MotoGP Republik Ceko 2025 yang digelar pada akhir pekan kemarin. Tampil sempurna, Marquez yang start dari posisi 2 bisa menang di sprint race dan juga balapan utama.

Pencapaian manis ini membuat Marquez total sudah koleksi 8 kemenangan sempurna musim ini. Dia pun kukuh di puncak klasemen.