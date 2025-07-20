Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beringas di MotoGP 2025, Jorge Martin Tak Kaget

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |18:42 WIB
Marc Marquez Beringas di MotoGP 2025, Jorge Martin Tak Kaget
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
BRNO - Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin mengaku tak kaget melihat betapa beringasnya Marc Marquez (Ducati Lenovo) di MotoGP 2025. Sebab Martin percaya Marquez akan menjadi lawan yang begitu menakutkan saat masuk tim pabrikan Ducati.

Marc Marquez dalam momentum luar biasa usai memenangkan tujuh balapan, serta 11 sprint race pada musim ini. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025.

Dengan catatan impresif itu, Marquez mengoleksi 356 poin hingga setelah Sprint Race pada seri balapan ke-12 di Ceko. Dia kini unggul 95 poin dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di posisi kedua klasemen.

1. Tidak Kaget

Martin yang baru sembuh dari cedera mengaku tidak terkejut dengan dominasi Marquez. Juara MotoGP 2024 itu mengatakan, adalah hal yang wajar Marquez tampil luar biasa dengan sokongan mesin pabrikan Ducati.

"Yah, itu tidak mengejutkan saya, karena saya sudah menduga Marc akan banyak menang dengan Ducati pabrikan. Jadi, tidak ada, ini mengesankan. Mengesankan bisa menang 11 kali (Sprint Race)," ujar Martin dilansir dari Motosan, Minggu (20/7/2025).

Jorge Martin
Jorge Martin

2. Marquez Bisa Cetak Rekor

Martin mengatakan Marquez bisa saja mencetak rekor kemenangan Sprint Race dalam satu musim. Menurutnya, itu bagus untuk memotivasi para pembalap memecahkan rekornya di masa depan.

"Tapi yah, itulah tantangannya, kan? Untuk masa depan. Itulah tantangan rekor, rekor itu ada untuk dipecahkan. Marc memecahkan rekor yang mungkin... saya tidak tahu berapa banyak yang saya buat dalam setahun. 11 atau 10, sekitar itu," kata Martin.

 

