HOME SPORTS MOTOGP

Kesulitan Kejar Marc Marquez, Francesco Bagnaia Hanya Targetkan Podium di MotoGP Republik Ceko 2025?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |15:55 WIB
Kesulitan Kejar Marc Marquez, Francesco Bagnaia Hanya Targetkan Podium di MotoGP Republik Ceko 2025?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BRNO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menargetkan finis podium di balapan utama MotoGP Republik Ceko 2025, Minggu (20/7/2025) malam WIB. Menurutnya, itu menjadi target paling realistis mengingat lawannya di Sirkuit Brno, Ceko itu adalah Marc Marquez.

Bagnaia menyadari persaingan dalam setiap seri MotoGP sangat berat. Namun, dia tak mau menyerag begitu saja dan tetap ingin menempel Marc Marquez dalam lintasan maupun di papan klasemen.

1. Target Podium

Saat ini Bagnaia menempati posisi ketiga Klasemen MotoGP 2025 dengan 197 poin. Sementara itu, Marc Marquez menempati posisi puncak klasemen dengan 344 poin.

Untuk terus mendekati Marquez, Bagnaia akan berusah finis tiga besar di seri ke-12 MotoGP 2025 tersebut. Ia pun berharap bisa start dengan baik agar bisa mencapai targetnya tersebut.

 "Targetnya jelas podium, tetapi yang terpenting, berusaha untuk mendapatkan start yang baik dan berusaha untuk mengikuti Marc lebih dekat," kata Bagnai dilansir dari Motosa, Minggu (20/7/2025).

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Pembalap asal Italia itu menegaskan akan berusaha tampil apik sejak awal balapan demi menjaga kans meraih hasil maksimal dalam balapan di Ceko tersebut. Ia ingin memaksimalkan pole position yang ia raih.

"Jadi, kami akan terus bekerja seperti ini dan berusaha menyelesaikan akhir pekan ini sebaik mungkin, yang bagi saya bisa berarti balapan yang bagus, berjuang, dan tampil meyakinkan," sambung Bagnaia.

 

Halaman:
1 2
