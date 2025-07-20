Advertisement
MOTOGP

Belum Puas Unggul 95 Poin, Marc Marquez Bidik Kemenangan di MotoGP Republik Ceko 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |13:27 WIB
Belum Puas Unggul 95 Poin, Marc Marquez Bidik Kemenangan di MotoGP Republik Ceko 2025
Marc Marquez membidik kemenangan di semua seri tersisa MotoGP 2025 termasuk GP Republik Ceko (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

BRNO – Marc Marquez tampak belum puas dengan keunggulan 95 poin di klasemen MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu terus mengincar kemenangan termasuk pada MotoGP Republik Ceko 2025 akhir pekan ini.

Hingga seri ke-11 pekan lalu di MotoGP Jerman 2025, Marquez sudah memenangi tujuh balapan dan 10 Sprint Race. Ia kembali difavoritkan untuk memenangi balapan di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Minggu (20/7/2025) malam WIB.

1. Semakin Banyak Poin Semakin Bagus

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Marquez baru saja menjadi pemenang Sprint Race di GP Republik Ceko pada Sabtu 19 Juli 2025 malam WIB. Hasil itu menjadi modal untuk balapan utama nanti malam.

Berkat kemenangan itu, Marquez mengoleksi 356 poin dan unggul hingga 95 angka dari adiknya Alex Marquez di posisi dua. Namun, itu belum membuatnya puas!

"Semakin banyak poin yang saya miliki, semakin baik, itu tidak akan pernah cukup," ucap Marquez dilansir dari Motosan, Minggu (20/7/2025).

"Tentu saja, saya akan melanjutkan dengan performa yang sama seperti di Jerman hingga secara matematis dipastikan (juara dunia)," tambah pria asal Spanyol itu.

 

