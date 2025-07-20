Marc Marquez Makin Pede Tatap MotoGP Republik Ceko 2025 Usai Menangi Sprint Race, Bakal Menggila?

BRNO – Marc Marquez semakin percaya diri usai memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025. Bisa jadi, pembalap tim Ducati Lenovo ini akan menggila pada balapan utama nanti.

Marquez berhasil menjadi pemenang Sprint Race usai tampil luar biasa di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko, Sabtu 19 Juli 2025 malam WIB. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil mengasapi duo KTM Pedro Acosta dan Enea Bastianini.

Marc Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025

Ini menjadi kemenangan ke-11 Marquez di sesi Sprint Race dari 12 balapan musim ini. Catatan luar biasa ini tentu menjadi modal yang bagus sebelum balapan utama dimulai.

1. Lebih Ketat

Race MotoGP Republik Ceko 2025 akan berlangsung di tempat yang sama pada Minggu (20/7/2025) pukul 19.00 WIB sebanyak 21 putaran. Marquez menyadari balapan utama akan lebih ketat dari Sprint Race.

"Saya rasa besok (hari ini) akan sedikit lebih ketat, karena hari ini seperti hari Jumat," ujar Marquez dikutip dari Motosan, Minggu (20/7/2025).

Pria berpaspor Spanyol itu memprediksi situasi cuaca akan sama seperti hari Jumat 18 Juli 2025 yang mana lintasan diguyur hujan. Namun demikian, hal itu tidak masalah baginya.