HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Unggul 95 Poin!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |21:49 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Unggul 95 Poin!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
KLASEMEN sementara MotoGP 2025 usai sprint race MotoGP Republik Ceko 2025. Marc Marquez makin kukuh memimpin klasemen sementara MotoGP 2025.

Bahkan, Marquez kini unggul 95 poin. Pencapaian manis itu didapat pembalap Ducati Lenovo tersebut usai menang di MotoGP Republik Ceko 2025.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Berjaya Lagi

Ya, Marc Marquez berjaya lagi di sprint race. Kali ini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu menang di sprint race MotoGP Republik Ceko 2025.

Start dari posisi kedua, Marquez langsung salip sang rekan setim, Francesco Bagnaia, yang start dari pole position di awal balapan. Dia terus memimpin hingga pertengahan balapan.

Balapan sempat diwarnai aksi mengejutkan Marc Marquez di tengah balapan. Kala tengah mulus memimpin, Marquez tiba-tiba memberi ruang kepada Pedro Acosta untuk menyalipnya di lap kelima.

Ternyata, hal itu dilakukan Marquez karena alami masalah tekanan ban. Di 2 lap terakhir, Marquez pun bisa kembali merebut posisi terdepan hingga akhirnya keluar sebagai pemenang.

Hasil ini membuat Marquez makin kukuh di puncak klasemen. Dia kini mengemas 356 poin sehingga unggul 95 angka dari Alex Marquez yang masih ada di urutan kedua.

 

Telusuri berita Sport lainnya
