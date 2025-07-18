Hasil Final Predator PBC Indonesia International Open 2025: Wakil Filipina Jeff De Luna/Chezka Centeno Juara Mix Double

HASIL final Predator PBC Indonesia International Open 2025 sudah diketahui. Wakil Filipina, Jeff De Luna/Chezka Centeno, sabet gelar juara di nomor Mixed Double.

Jeff/Chezka pastikan gelar juara usai mengalahkan wakil Estonia/Jerman, Denis Grabe/Pia Filler di final. Laga tersebut berlangsung di iNews Tower, Jakarta pada Jumat (18/7/2025) petang. Jeff/Chezka menang dalam dua set langsung dengan skor 2-0 (4-2, 4-3).

Jalannya Pertandingan

Jeff/Chezka mengawali pertandingan dengan Breakshot yang baik. Keduanya langsung memimpin dengan pukulan tepat sasaran beruntun.

Namun, poin beruntun mereka terhenti setelah pukulan Chezka gagal. Grabe/Filler mengambil kontrol pertandingan dengan bermain tenang.

Sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2, Grabe/Filler kewalahan di poin-poin akhir set pertama. Akhirnya, Jeff/Chezka berhasil mengunci kemenangan dengan skor 4-2 di set pertama.

Memasuki set kedua, Grabe/Filler mencoba pegang kendali permainan. Permainan tenang dengan pukulan efektif dilancarkan.

Namun demikian, Jeff/Chezka bermain lebih baik dengan kombinasi pukulan mereka. Alhasil, duet Filipina itu unggul dengan skor 3-2.