Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Predator PBC Indonesia International Open 2025: Wakil Filipina Jeff De Luna/Chezka Centeno Juara Mix Double

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |20:22 WIB
Hasil Final Predator PBC Indonesia International Open 2025: Wakil Filipina Jeff De Luna/Chezka Centeno Juara Mix Double
Ganda campuran Filipina sabet gelar juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025. (Foto: Instagram/@probilliardcenter)
A
A
A

HASIL final Predator PBC Indonesia International Open 2025 sudah diketahui. Wakil Filipina, Jeff De Luna/Chezka Centeno, sabet gelar juara di nomor Mixed Double.

Jeff/Chezka pastikan gelar juara usai mengalahkan wakil Estonia/Jerman, Denis Grabe/Pia Filler di final. Laga tersebut berlangsung di iNews Tower, Jakarta pada Jumat (18/7/2025) petang. Jeff/Chezka menang dalam dua set langsung dengan skor 2-0 (4-2, 4-3).

Ganda campuran Filipina sabet gelar juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025

Jalannya Pertandingan

Jeff/Chezka mengawali pertandingan dengan Breakshot yang baik. Keduanya langsung memimpin dengan pukulan tepat sasaran beruntun.

Namun, poin beruntun mereka terhenti setelah pukulan Chezka gagal. Grabe/Filler mengambil kontrol pertandingan dengan bermain tenang.

Sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2, Grabe/Filler kewalahan di poin-poin akhir set pertama. Akhirnya, Jeff/Chezka berhasil mengunci kemenangan dengan skor 4-2 di set pertama.

Memasuki set kedua, Grabe/Filler mencoba pegang kendali permainan. Permainan tenang dengan pukulan efektif dilancarkan.

Namun demikian, Jeff/Chezka bermain lebih baik dengan kombinasi pukulan mereka. Alhasil, duet Filipina itu unggul dengan skor 3-2.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement