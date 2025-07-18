Hasil Final Womens Open 10 Ball Predator-PBC Indonesia International Open 2025: Seo Seoa Juara!

JAKARTA – Seo Seoa berhasil menjadi juara Women’s Open 10 Ball Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Atlet Korea Selatan itu menumbangkan Zhang Mu Yan.

Duel itu berlangsung di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Seo yang bermain tenang mampu mengunci kemenangan dalam dua set dengan skor akhir 2-0 (4-2, 4-1).

Pukulan Breakshot yang baik membuka pertandingan di set pertama, kedua pebiliar pun bersiap. Seo memulai pertandingan dengan tenang di set pertama.

Pukulan-pukulan efektifnya mampu membuat unggul lebih dulu dalam format race to 4. Zhang sempat mengejar pada pertengahan laga, mengubah skor menjadi 2-3.

Namun demikian, Seo yang sudah unggul berhasil mengunci kemenangan di set pertama. Pebiliar Korea Selatan itu menang dengan skor 4-2.