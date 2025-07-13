Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Semifinal IBL 2025: Pelita Jaya Jumpa Dewa United Banten di Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |22:46 WIB
Hasil Semifinal IBL 2025: Pelita Jaya Jumpa Dewa United Banten di Final!
Pelita Jaya akan bersua Dewa United Banten di Final IBL 2025 usai melewati semifinal (Foto: IBL)
A
A
A

HASIL Semifinal IBL 2025, Minggu (13/7/2025) malam WIB, sudah diketahui. Pelita Jaya Jakarta akan bersua Dewa United Banten dalam laga final!

Pertandingan diawali dengan pertemuan klasik antara Pelita Jaya kontra Satria Muda. Laga itu dimainkan di GMSB Kuningan, Jakarta, yang merupakan markas Pelita Jaya.

1. Dramatis

Pelita Jaya vs Satria Muda di semifinal IBL 2025 (Foto: IBL)
Pelita Jaya vs Satria Muda di semifinal IBL 2025 (Foto: IBL)

Pelita Jaya berhasil merebut kemenangan atas Satria Muda di game ketiga ini dengan skor 89-79. Kemenangan ini membuat Andakara Prastawa cs melaju ke final IBL 2025 karena menang 2-1 atas Satria Muda di semifinal.

Bisa dibilang, Pelita Jaya melaju ke final dengan dramatis. Sebab, mereka berhasil bangkit di game kedua dan ketiga setelah menelan kekalahan dari Satria Muda di game pertama.

Hasil manis turut didapat Dewa United Banten. Kaleb Ramot Gemilang dan kolega tampil menawan di markasnya sendiri yakni Dewa United Arena. 

2. Menang 2-1

Dewa United Basketball berhasil membungkam RANS Simba Bogor dengan skor akhir 98-78. Kemenangan ini membuat mereka melangkah ke partai puncak dengan kemenangan 2-1 atas RANS Simba Bogor.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
