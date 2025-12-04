Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |11:05 WIB
Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!
Valentino Rossi kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Valentino Rossi menarik diulas. Sebab, dia ternyata berencana bikin serial TV yang membahas perjalanan karier di MotoGP.

Uniknya, Rossi sudah punya bintang incaran khusus yang ingin ditunjuk jadi pemeran utama. Sosok Rossi diharapkan bisa diperankan aktor kenamaan Brad Pitt.

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

1. Terus Curi Perhatian

Valentino Rossi masih menjadi sorotan utama di kejuaraan dunia MotoGP, meski sudah pensiun dari ajang balap tersebut. Tapi, nama besarnya membuat setiap orang selalu tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang kehidupannya.

Pria yang terkenal dengan nomor start 46 itu mengakui saat ini sedang memproduksi sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan kariernya. Namun, pria 46 tahun itu mengatakan bahwa dirinya juga tertarik untuk memproduksi sebuah serial TV.

"Kami sedang mengerjakannya. Kami sedang mengerjakan sebuah buku dan ketika kami menyelesaikannya, kami akan siap untuk serialnya. Ini akan menjadi sebuah film dokumenter," kata Rossi seperti dilansir dari GPOne.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187515/alex_marquez_pernah_merasakan_betapa_sulitnya_menghadapi_marc_marquez_saat_jadi_rekan_setim_pada_motogp_2024-Z7Jn_large.jpg
Menderita Gara-Gara Marc Marquez Bikin Alex Marquez Menggila di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187512/francesco_bagnaia_kena_mental_bukan_karena_marc_marquez-D9Wy_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Kena Mental Gara-Gara Alex Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187511/valentino_rossi_merasa_punya_kemiripan_dengan_brad_pitt-PAuW_large.jpg
Valentino Rossi Ingin Brad Pitt Perankan Dirinya dalam Film: Kami Mirip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/38/3187642/marc_marquez_mengaku_sebetulnya_tidak_ingin_balapan_di_motogp_mandalika_2025-iEvl_large.jpg
Terungkap! Marc Marquez Sebetulnya Enggan Balapan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187318/ducati_memuji_kinerja_apik_gresini_racing_tapi_kecewa_dengan_timnya_valentino_rossi-xBks_large.jpg
Ducati Puji Gresini Racing, Agak Kecewa dengan Timnya Valentino Rossi di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187316/marco_bezzecchi_tak_berani_memberi_penilaian_lebih_tinggi_soal_kiprahnya_di_motogp_2025-K03c_large.jpg
MotoGP 2025: Sempat Jadi Pesaing Marc Marquez, Marco Bezzecchi Merasa Cuma Layak Diberi Nilai 7
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement