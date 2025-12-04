Kisah Unik Valentino Rossi yang Berencana Bikin Serial TV Perjalanan Karier di MotoGP, Ingin Brad Pitt Jadi Pemeran Utama!

KISAH Valentino Rossi menarik diulas. Sebab, dia ternyata berencana bikin serial TV yang membahas perjalanan karier di MotoGP.

Uniknya, Rossi sudah punya bintang incaran khusus yang ingin ditunjuk jadi pemeran utama. Sosok Rossi diharapkan bisa diperankan aktor kenamaan Brad Pitt.

1. Terus Curi Perhatian

Valentino Rossi masih menjadi sorotan utama di kejuaraan dunia MotoGP, meski sudah pensiun dari ajang balap tersebut. Tapi, nama besarnya membuat setiap orang selalu tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang kehidupannya.

Pria yang terkenal dengan nomor start 46 itu mengakui saat ini sedang memproduksi sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan kariernya. Namun, pria 46 tahun itu mengatakan bahwa dirinya juga tertarik untuk memproduksi sebuah serial TV.

"Kami sedang mengerjakannya. Kami sedang mengerjakan sebuah buku dan ketika kami menyelesaikannya, kami akan siap untuk serialnya. Ini akan menjadi sebuah film dokumenter," kata Rossi seperti dilansir dari GPOne.