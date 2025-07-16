Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Menggila di MotoGP 2025, Ducati Ingin Kontrak Sampai Pensiun!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |01:07 WIB
Marc Marquez Menggila di MotoGP 2025, Ducati Ingin Kontrak Sampai Pensiun!
Ducati ingin mengontrak Marc Marquez sampai sang pembalap pensiun (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, begitu kesengsem dengan performa Marc Marquez di MotoGP 2025. Kalau bisa, ia ingin mengontrak sang pembalap hingga pensiun!

Marquez menggila di MotoGP 2025. Ia merebut tujuh pole position serta memenangi 10 Sprint Race dan tujuh balapan utama.

1. Kontrak Sampai Pensiun

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Capaian itu membuat Marquez kini memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 344 poin. Pria berkebangsaan Spanyol itu jadi kandidat terdepan untuk menjadi juara dunia musim ini.

Performa Marquez ternyata bikin Tardozzi tergila-gila. Ia bahkan berharap pria berusia 32 tahun itu mau menandatangani kontrak dengan Ducati sampai tiba masanya untuk pensiun!

"Saya berharap Marc bertahan di Ducati sampai pensiun," kata Tardozzi, dikutip dari AS, Rabu (16/7/2025).

Sekadar informasi, Marquez dikontrak Ducati hingga MotoGP 2026. Dengan performa saat ini, bukan tidak mungkin keinginan Tardozzi tersebut bisa terwujud.

2. Pembalap Terbaik

Lebih lanjut, pria asal Italia itu memuji kiprah apik Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, sang pembalap sangat sulit untuk dikalahkan ketika dalam kondisi fisik terbaik.

 

Halaman:
1 2
