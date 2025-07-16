Mulai Waspada, Marc Marquez Sebut Pembalap yang Mulai Tebar Ancaman di MotoGP 2025

DUA pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia kompak mewaspadai Marco Bezzecchi. Pasalnya kedua rider tim pabrikan Ducati itu merasa Bezzecchi mulai tebar ancaman karena mampu memperlihatkan performa yang terus meningkatkan di MotoGP 2025.

Marquez merasa Bezzecchi kuat di setiap balapan di MotoGP 2025. Bahkan Bagnaia menilai rider Aprilia Racing itu menjadi satu-stunya rider di luar tim Ducati yang mampu bersaing dengan mereka.

1. Bersinar di GP Jerman

Bezzecchi gagal finis di MotoGP Jerman 2025 yang berlangsung pada 12 Juli 2025. Padahal secara performa, rider berpaspor Italia itu tampil begitu luar biasa di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Anak didik Valentino Rossi itu bahkan bisa saja finis podium di GP Jerman. Sebab di sepanjang balapan di Sirkuit Sachsenring itu, Bezzecchi mampu bertahan di peringkat ketiga.

Bahkan di lap ke-18, Bezzecchi naik ke posisi kedua memanfaatkan insiden yang dialami rider Pertamina Enduri VR46, Fabio Di Giannantonio. Nahas, Bezzecchi juga terjatuh beberapa lap kemudian.

Kegagalan Bezzecchi finis di MotoGP Jerman 2025 jelas sangat disayangkan. Apalagi mengingat performanya di sepanjang balapan utama tersebut.

Marco Bezzecchi

Marquez dan Bagnaia pun sepakat dengan apiknya penampilan Bezzecchi. Kedua rider Ducati itu membicarakan performa Bezzecchi di MotoGP Jerman 2025.

2. Dapat Pujian dari Marquez dan Bagnaia

Pada balapan MotoGP Jerman 2025, Marquez sukses keluar sebagai pemenang, sementara Bagnaia finis ketiga. Lalu untuk posisi runner-up dikuasai oleh Alex Marquez (Gresini Ducati).

Ketika usai balapan dan sebelum naik podium, ketiga rider itu saling bersantai di suatu ruangan dan berbicara mengenai hasil balapan. Menariknya, Bagnaia dan Marquez kompak memuji penampilan Bezzecchi yang dianggap makin berbahaya.