HOME SPORTS MOTOGP

10 Pembalap Jadi Korban MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Tuntut Sirkuit Sachsenring Direnovasi

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |00:02 WIB
10 Pembalap Jadi Korban MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Tuntut Sirkuit Sachsenring Direnovasi
Marc Marquez menuntut pengelola Sirkuit Sachsenring untuk merenovasi fasilitas tersebut (Foto: Instagram/@ducaticorse)
MARC Marquez menuntut pengelola Sirkuit Sachsenring untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Sebab, venue tersebut memakan hingga 10 korban pada balapan MotoGP Jerman 2025.

1. Berjatuhan

Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)
Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)

Balapan MotoGP Jerman pada Minggu 13 Juli 2025 diwarnai banyak insiden kecelakaan. Setidaknya delapan rider gagal finis gara-gara jatuh di lintasan, terutama pada tikungan 1.

Sementara, saat Sprint Race sehari sebelumnya, dua pembalap jadi korban yakni Maverick Vinales dan Franco Morbidelli. Keduanya bahkan harus mundur dari balapan utama.  

Tidak hanya itu, insiden kecelakaan juga terjadi di ajang Moto2 yang berujung dengan dikibarkannya bendera merah. Marquez yang memenangkan MotoGP Jerman melempar kritiknya usai balapan. 

2. Harus Segera Diperbaiki

Pembalap asli Spanyol itu menegaskan, perbaikan harus segera dilakukan di Sirkuit Sachsenring yang terletak di Hohenstein-Ernstthal, Jerman. Sda hal-hal yang harus segera dimodifikasi demi keselamatan para rider. 

"Ya, tentu saja ini adalah salah satu trek balap yang saya sukai," kata Marquez dilansir dari Crash, Rabu (16/7/2025).

“Tetapi beberapa dinding sudah di ambang batasnya, terutama dalam kondisi basah karena dalam kondisi basah, saat Anda mengalami kecelakaan, sepertinya Anda malah menambah kecepatan saat menyentuh aspal," sambung pria berusia 32 tahun itu.

 

