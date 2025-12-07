Jadwal Siaran Langsung Indonesia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Live di iNews

JADWAL siaran langsung Indonesia di semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu bisa disaksikan di iNews.

Ya, tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia kompak sukses menembus bulu tangkis SEA Games 2025. Perjuangan para pebulu tangkis Indonesia untuk merebut medali emas akan berlanjut besok.

1. Tembus Semifinal

Tim bulu tangkis putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2025 lebih dahulu. Mereka mendapat bye di perempatfinal.

Pada babak semifinal, Sabar Karyaman Gutama cs akan dihadapkan dengan Singapura. Di kubu Singapura, pemain seperti Loh Kean Yew perlu diwaspadai para pebulu tangkis Indonesia jika ingin melenggang mulus ke final.

Sementara itu, tim bulu tangkis putri Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal usai menang atas Myanmar pagi hari tadi. Gregoria Mariska Tunjung cs menang telak 3-0 atas Myanmar.

Di semifinal, tim bulu tangkis putri Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia. Di kubu Malaysia, sejumlah pemain perlu diwaspadai. Salah satunya ada ganda putri andalan mereka, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan.