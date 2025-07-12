Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Suka Suara Azan Sejak Kecil

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |04:04 WIB
5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf, Nomor 1 Suka Suara Azan Sejak Kecil
Lindswell Kwok putuskan jadi mualaf. (Foto: Instagram)
A
A
A

LIMA atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf. Salah satunya mengaku sudah menyukai suara azan sejak kecil.

Serba-serbi soal kehidupan para atlet Indonesia menarik diulas. Sebab, kisah inspiratif kerap tersaji di dalamnya.

Salah satunya soal kehidupan spiritual. Sejumlah atlet Tanah Air ambil keputusan besar dengan memutuskan pindah agama drngan menjadi mualaf.

Berikut 5 Atlet Indonesia yang Putuskan Jadi Mualaf:

1. Maria Febe

Maria Febe Kusumastuti foto ig @mariafebe13

Salah satu atlet Indonesia yang putuskan jadi mualaf adalah Maria Febe Kusumastuti. Pebulu tangkis ini pernah jadi salah satu pemain andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Maria pun memutuskan jadi mualaf pada 2017. Ada kisah menyentuh di balik keputusan itu. Maria mengaku sudah tertarik mendengarkan suara azan sejak kecil.

Namun, saat itu, Febe hanya menyimpan rasa kenyamanannya secara diam-diam. Ketika dipanggil masuk ke Pelatnas PBSI pada 2010, keinginan untuk berpindah agama semakin kuat.

Hal itu tidak terlepas dari intensnya Maria berinteraksi dengan rekan-rekan yang beragama Islam. Dari sana, hatinya semakin tergerak dan teguh memilih untuk berpindah keyakinan.

2. Lindswell Kwok

Lindswell Kwok

Kemudian, ada Lindswell Kwok. Nama atlet cantik ini jadi ramai diperbincangkan usai ukir prestasi manis di Asian Games 2018. Lindswell Kwok meraih medali emas di cabor wushu.

Usai kesuksesan itu, Lindswell Kwok mengumumkan telah jadi mualaf. Ternyata, dia sudah mendalami Islam sejak 2015. Setelah pengumuman itu, Lindswell langsung mantap berhijab.

 

