Franco Morbidelli: Saya Berutang Banyak kepada Marc Marquez!

PEMBALAP tim Valentino Rossi, Franco Morbidelli, mengaku berutang banyak kepada Marc Marquez. Berkat bantuan Marc Marquez, dia masih bisa menjalani kehidupan secara normal seperti saat ini.

Hal ini diungkap Morbidelli kala mengenang pertolongan Marc Marquez pada 2024. Morbidelli ditolong Marquez usai alami kecelakaan di parah dalam tes di Sirkuit Algarve, Portugal.

1. Franco Morbidelli Ditolong Marc Marquez

Kala itu, sejumlah pembalap MotoGP datang ke Portimao karena lintasan tersebut dibuka untuk kegiatan WSBK. Tes ini pun jadi ajang para pembalap MotoGP dengan motor Ducati untuk menguji kemampuannya.

Franco Morbidelli pun tak kelewatan hadir dalam tes itu. Pasalnya, pada MotoGP 2024, dia berganti tim dari Yamaha ke Ducati. Lalu, ada juga Marc Marquez serta adiknya, Alex Marquez.

Dalam menjalani tes di Portimao, Morbidelli bisa tampil mulus pada hari pertama. Semuanya berjalan normal sehingga dirinya melahap total 87 lap.

Tetapi, nasib malang menimpa Morbidelli di hari kedua. Dia mengalami kecelakaan hebat. Morbidelli terjatuh dari motornya di tikungan 9 Sirkuit Algarve usai kehilangan kendali.

Insiden horor itu membuat kepala Morbidelli terhantam kerikil di pinggir sirkuit. Morbidelli pun tak sadarkan diri. Morbidelli pun tak bisa mendapat bantuan dari marshal karena dalam tes pramusim, biasanya tidak semua posisi tercakup oleh marshal.

Tetapi, Marc Marquez dan sang adik, Alex Marquez, langsung sigap menolong Morbidelli. Mereka langsung menghentikan laju motornya dan menghampiri Morbidelli. Berkat pertolongan Marquez bersaudara, Morbidelli tak alami cedera berarti hingga kini masih bisa mentas di MotoGP 2025.