Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Franco Morbidelli: Saya Berutang Banyak kepada Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |02:05 WIB
Franco Morbidelli: Saya Berutang Banyak kepada Marc Marquez!
Marc Marquez dan Franco Morbidelli. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP tim Valentino Rossi, Franco Morbidelli, mengaku berutang banyak kepada Marc Marquez. Berkat bantuan Marc Marquez, dia masih bisa menjalani kehidupan secara normal seperti saat ini.

Hal ini diungkap Morbidelli kala mengenang pertolongan Marc Marquez pada 2024. Morbidelli ditolong Marquez usai alami kecelakaan di parah dalam tes di Sirkuit Algarve, Portugal.

Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

1. Franco Morbidelli Ditolong Marc Marquez

Kala itu, sejumlah pembalap MotoGP datang ke Portimao karena lintasan tersebut dibuka untuk kegiatan WSBK. Tes ini pun jadi ajang para pembalap MotoGP dengan motor Ducati untuk menguji kemampuannya.

Franco Morbidelli pun tak kelewatan hadir dalam tes itu. Pasalnya, pada MotoGP 2024, dia berganti tim dari Yamaha ke Ducati. Lalu, ada juga Marc Marquez serta adiknya, Alex Marquez.

Dalam menjalani tes di Portimao, Morbidelli bisa tampil mulus pada hari pertama. Semuanya berjalan normal sehingga dirinya melahap total 87 lap.

Tetapi, nasib malang menimpa Morbidelli di hari kedua. Dia mengalami kecelakaan hebat. Morbidelli terjatuh dari motornya di tikungan 9 Sirkuit Algarve usai kehilangan kendali.

Insiden horor itu membuat kepala Morbidelli terhantam kerikil di pinggir sirkuit. Morbidelli pun tak sadarkan diri. Morbidelli pun tak bisa mendapat bantuan dari marshal karena dalam tes pramusim, biasanya tidak semua posisi tercakup oleh marshal.

Tetapi, Marc Marquez dan sang adik, Alex Marquez, langsung sigap menolong Morbidelli. Mereka langsung menghentikan laju motornya dan menghampiri Morbidelli. Berkat pertolongan Marquez bersaudara, Morbidelli tak alami cedera berarti hingga kini masih bisa mentas di MotoGP 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176226/luca_marini-pcIV_large.jpg
Optimistis Tatap MotoGP 2026, Luca Marini Sesumbar Honda Bakal Bangkit dan Siap Targetkan Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176207/marc_marquez-AhFp_large.jpg
Rumor Panas: Marc Marquez Diprediksi Kembali ke Honda pada MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176186/alex_marquez_dan_marc_marquez-384p_large.jpg
Kesal Marc Marquez Terlalu Jago di MotoGP 2025, Alex Marquez: Musim Sempurna pun Tak Cukup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176114/marco_bezzecchi_tetap_optimistis_dapat_merebut_posisi_tiga_di_klasemen_akhir_motogp_2025-KMpu_large.jpg
Gagal Finis Usai Tabrak Marc Marquez di Sirkuit Mandalika, Marco Bezzecchi Tetap Optimistis Rebut Posisi 3 Klasemen MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/38/3176113/francesco_bagnaia_mengaku_sempat_khawatir_saat_berhubungan_dengan_marc_marquez_sebagai_rekan_setim_di_ducati_lenovo_pada_motogp_2025-3XvJ_large.jpg
Penyebab Francesco Bagnaia Khawatir Berhubungan dengan Marc Marquez di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/38/3176150/marc_marquez-WFad_large.jpg
Alex Marquez Gambarkan Ganasnya Marc Marquez: Sekalipun Jalani Musim Sempurna, Takkan Mungkin Kalahkannya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement